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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7260726172627263

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:18

Приветствую!
Днепр приупал 27,70-27,77, гривны немного. Думаю хотят продать купленное дорого перед завтрашним днём и открытием банков)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19

  холява написав:А правда, чего с маленькой буквы ?

Так что молодец .

Пізнайко - а у Вас сніг валить?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:28

  холява написав:Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .


Правильно. Тяжело. Мокрый. Потому что полезно для здоровья. Потом сразу в сауну.
Потом сто грамм и роскошный ужин. Потом под камин перед теликом. Кайф. Мертвецкий сон. Как после сумашедшего секса. И пару дней можно на фитнес не ходить. А вы рассказываете, что на тёплых морях под пальмами лучше. Я там скучаю по снегу, лопате и такими ощущениями.
Я б запроста мог рабов или трактор нанять, но делаю это для собственного здоровья и удовольствия.

Берём на трёх,
А пьём на двух,
В здоровом теле,
Здоровый дух!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31

  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)

В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:36

  jabba написав:В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.


Я праздную оба Рождества. Бог один. Христос один. Христианство единое. Все христиане братья. Кроме сектантов-сатанистов РПЦ. Остальных люблю. И все остальные меня тоже любят. Кроме русских кириловских сатанистов-отшельников.
Бог тоже меня любит, правильно наставляет и мне всегда фартит.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою? :D

Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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