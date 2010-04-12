Приветствую!
Днепр приупал 27,70-27,77, гривны немного. Думаю хотят продать купленное дорого перед завтрашним днём и открытием банков)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:18
Приветствую!
Днепр приупал 27,70-27,77, гривны немного. Думаю хотят продать купленное дорого перед завтрашним днём и открытием банков)))
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:28
Правильно. Тяжело. Мокрый. Потому что полезно для здоровья. Потом сразу в сауну.
Потом сто грамм и роскошный ужин. Потом под камин перед теликом. Кайф. Мертвецкий сон. Как после сумашедшего секса. И пару дней можно на фитнес не ходить. А вы рассказываете, что на тёплых морях под пальмами лучше. Я там скучаю по снегу, лопате и такими ощущениями.
Я б запроста мог рабов или трактор нанять, но делаю это для собственного здоровья и удовольствия.
Берём на трёх,
А пьём на двух,
В здоровом теле,
Здоровый дух!
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31
В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:36
Я праздную оба Рождества. Бог один. Христос один. Христианство единое. Все христиане братья. Кроме сектантов-сатанистов РПЦ. Остальных люблю. И все остальные меня тоже любят. Кроме русских кириловских сатанистов-отшельников.
Бог тоже меня любит, правильно наставляет и мне всегда фартит.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:38
Re: Валютный рынок в контексте
... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою?
Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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