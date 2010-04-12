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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:54
Щось ДС прийшлов,почав зачищати простір.
Наче й конфліктів не було.
Вчора жорсткіші дискусії були.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:14
Captain Obvious написав: Captain Obvious написав:
Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.
Сохранил эти твиты.
knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx написав:
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
х****** какой-то инсайд
нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:30
edvardd написав:
нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
А вже є бажаючі пливти на тому кораблі?Хоча б з ОБСЄ.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:36
Долярчик написав:
... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою?
Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:06
По Києву зупинились відкочувати і навіть повернулись на котирування які були зранку 27.72-74/27.76-80. Ось поки і вся корекція на моменті.
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Перес де Куэльяр
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