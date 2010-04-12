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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7260726172627263

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:54

  Libo написав:... и мне всегда фартит.
:lol: :lol: :lol:

Щось ДС прийшлов,почав зачищати простір.
Наче й конфліктів не було.
Вчора жорсткіші дискусії були.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:14

  Captain Obvious написав:
  Captain Obvious написав:Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.

Сохранил эти твиты.

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.


х****** какой-то инсайд :roll:

нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:30

  edvardd написав:нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...

А вже є бажаючі пливти на тому кораблі?Хоча б з ОБСЄ.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:36

  Долярчик написав:... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою? :D

Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!! :mrgreen:

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

По Києву зупинились відкочувати і навіть повернулись на котирування які були зранку 27.72-74/27.76-80. Ось поки і вся корекція на моменті.
Перес де Куэльяр
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