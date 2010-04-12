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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7260726172627263>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:18

Приветствую!
Днепр приупал 27,70-27,77, гривны немного. Думаю хотят продать купленное дорого перед завтрашним днём и открытием банков)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19

  холява написав:А правда, чего с маленькой буквы ?

Так что молодец .

Пізнайко - а у Вас сніг валить?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31

  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)

В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою? :D

Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:14

  Captain Obvious написав:
  Captain Obvious написав:Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.

Сохранил эти твиты.

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.


х****** какой-то инсайд :roll:

нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

По Києву зупинились відкочувати і навіть повернулись на котирування які були зранку 27.72-74/27.76-80. Ось поки і вся корекція на моменті.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17

  Бабай написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр Хмельницкий 27.55-27.70 гривны нет.

Поки що нічого не дивиться вниз по Києву, але корегування сьогодні не виняток. У Вас гривні немає, в інших містах є.

*Відправлено з Чату

Доброго дня. Звідкіля така обізнаність? Доповідають, чи спостерігаєте онлайн?
Підробляю "вівчарем", ганяю туди-сюди і загорожу зачиняю. :lol: :lol: :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:08

  edvardd написав:нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...

То есть, вляпаться вам 1 раз с периодом кризиса было мало.
Вам надо ещё раз вляпаться от всей души, в такую же субстанцию.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:19

  pesikot написав:
  tea написав:Я так бачу,крім мене і Василя ніхто сніг не чистить.
Сидять тут,про курси розмірковують.
А тут снігу,туєва хуча.

Також трохи снiгу накидало. З самого ранку чистив снiг

Везет Вам, tea, pesikot.
Мы по снегу соскучились.
Только ветер.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:24

  холява написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)


А правда, чего с маленькой буквы ?
Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .

А зачем так широко? :shock:
Vadim V
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