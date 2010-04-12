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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:18
Приветствую!
Днепр приупал 27,70-27,77, гривны немного. Думаю хотят продать купленное дорого перед завтрашним днём и открытием банков)))
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19
холява написав:
А правда, чего с маленькой буквы ?
Так что молодец .
Пізнайко - а у Вас сніг валить?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31
Libo написав: ЛАД написав:
В результате пост shapo
удалили, а "тот пост" Libo
остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
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jabba
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:38
... агов, куркулі!
- сьогодні ж Різдво!!!
- де ваші фото з Різдвяних ярмарок? - ну, або хоча б з якогось кабака.... п'яненькі вобнімку з ялинкою?
Лібо, давайте почнемо з Вас!
- Ваш, так сказати - челендж?!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:14
Captain Obvious написав: Captain Obvious написав:
Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.
Сохранил эти твиты.
knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx написав:
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
х****** какой-то инсайд
нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
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edvardd
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:06
По Києву зупинились відкочувати і навіть повернулись на котирування які були зранку 27.72-74/27.76-80. Ось поки і вся корекція на моменті.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17
Бабай написав: Перес де Куэльяр написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр Хмельницкий 27.55-27.70 гривны нет.
Поки що нічого не дивиться вниз по Києву, але корегування сьогодні не виняток. У Вас гривні немає, в інших містах є
.*Відправлено з Чату
Доброго дня. Звідкіля така обізнаність? Доповідають, чи спостерігаєте онлайн?
Підробляю "вівчарем", ганяю туди-сюди і загорожу зачиняю.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:08
edvardd написав:
нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
То есть, вляпаться вам 1 раз с периодом кризиса было мало.
Вам надо ещё раз вляпаться от всей души, в такую же субстанцию.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:19
pesikot написав: tea написав:
Я так бачу,крім мене і Василя ніхто сніг не чистить.
Сидять тут,про курси розмірковують.
А тут снігу,туєва хуча.
Також трохи снiгу накидало. З самого ранку чистив снiг
Везет Вам, tea, pesikot.
Мы по снегу соскучились.
Только ветер.
Только не юля
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:24
холява написав: Libo написав: ЛАД написав:
В результате пост shapo
удалили, а "тот пост" Libo
остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
А правда, чего с маленькой буквы ?
Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра
до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .
А зачем так широко?
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