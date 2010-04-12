jabba написав:В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза. А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
К слову, все друзья, кого сегодня встретил, поздравили. Насколько мне известно - православные. Всех, кто не в отказе, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.
И.. еще одно.... Со времён моего отрочества, казалось непонятным - праздновать Рождество по старому стилю, а новый год по новому. Чудны дела твои, Господи (с)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 25 гру, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V написав: А правда, чего с маленькой буквы ? Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма . Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел. Потом и в бассейн не поехал. А ВЫ 50 метров !!! Так что молодец .
А зачем так широко? [/quote]
Так между кончиков зеркал 2.2м, пролезть как то надо по коридору, чтобы с дачи доехать до дому.
холява написав: А правда, чего с маленькой буквы ? Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма . Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел. Потом и в бассейн не поехал. А ВЫ 50 метров !!! Так что молодец .
Vadim V написав:А зачем так широко?
холява написав:Так между кончиков зеркал 2.2м, пролезть как то надо по коридору, чтобы с дачи доехать до дому.
Vadim V написав:Интересно у вас , между домом и дачей 10-12 метров