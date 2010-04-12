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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7260726172627263

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:30

  jabba написав:В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.

К слову, все друзья, кого сегодня встретил, поздравили.
Насколько мне известно - православные.
Всех, кто не в отказе, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.

И.. еще одно....
Со времён моего отрочества, казалось непонятным - праздновать Рождество по старому стилю, а новый год по новому.
Чудны дела твои, Господи (с)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 25 гру, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:30

  tea написав:Музичко.
https://www.youtube.com/watch?v=24WWwhgCLgM
Особливо подобається скрипка.
Зацініть.


очень красиво))

а скрипка и гобой вместе просто супер
https://www.youtube.com/watch?v=YqVRcFQagtI
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:33

Re: Валютный рынок в контексте

И это...
Сдавал сегодня по 27,50.
Понимаю. Лошара.
Но так сложилось.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:34

  Vadim V написав:
А правда, чего с маленькой буквы ?
Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .


А зачем так широко? :shock:[/quote]

Так между кончиков зеркал 2.2м, пролезть как то надо по коридору, чтобы с дачи доехать до дому.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:44

  холява написав:
А правда, чего с маленькой буквы ?
Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .

  Vadim V написав:А зачем так широко? :shock:

  холява написав:Так между кончиков зеркал 2.2м, пролезть как то надо по коридору, чтобы с дачи доехать до дому.

  Vadim V написав:Интересно у вас , между домом и дачей 10-12 метров :?
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