Vadim V
Вы , насколько я знаю , проживаете в своем доме .
Вы разве не чистили выезд из двора до общей дороги ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:26
Vadim V
Вы , насколько я знаю , проживаете в своем доме .
Вы разве не чистили выезд из двора до общей дороги ?
......
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:47
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:26
Востаннє редагувалось tea в Вів 25 гру, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:45
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:52
Серйозно ??? І на дореволюційних календарях, і на післяреволюційних Різдво позначене у один і той самий день: 25 грудня. Звідки взялася традиція відзначати Різдво саме у цей день? Не існує достовірних даних, коли народився Ісус. Невідомі не тільки місяць і день – навіть про пору року нема жодних відомостей. Традиційно вважається, що він народився у "найдовшу ніч". Дні зимового сонцестояння.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:54
Re: Валютный рынок в контексте
Не в два рази, а просто два рази будуть піднімати, але навряд чи на великий %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:57
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20
Перес де Куэльяр
Панове, звернув увагу на підпис місця проживання цього форумчанина і Модератори іншого форуму аж ніяк не реагують. То в мене закралась така думка, скільки ж нечисті на просторах Неньки. У нас начебто теж є такий нік, то не прижився тут, бо не в своїй тарілці.
Молодець,чорний брате.
Нічого москалям тут робити.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:32
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:41
25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.
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