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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7262726372647265>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:26

Vadim V
Вы , насколько я знаю , проживаете в своем доме .
Вы разве не чистили выезд из двора до общей дороги ?
......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:47

  vovan_prm написав:
  pesikot написав:Також трохи снiгу накидало. З самого ранку чистив снiг

Везет Вам, tea, pesikot.
Мы по снегу соскучились.

Ну так я Вам з Песікітом бажаю стільки снігу,скільки випало в Чернігові і Нафтоскважинську разом взяті. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:26

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Востаннє редагувалось tea в Вів 25 гру, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:А зачем так широко?
парковка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:52

  jabba написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)

В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза.
А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.

Серйозно ??? І на дореволюційних календарях, і на післяреволюційних Різдво позначене у один і той самий день: 25 грудня. Звідки взялася традиція відзначати Різдво саме у цей день? Не існує достовірних даних, коли народився Ісус. Невідомі не тільки місяць і день – навіть про пору року нема жодних відомостей. Традиційно вважається, що він народився у "найдовшу ніч". Дні зимового сонцестояння. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... ichnya.htm
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:54

Re: Валютный рынок в контексте

  lockinoenp написав:так пенсии в два раза уверх


Не в два рази, а просто два рази будуть піднімати, але навряд чи на великий %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:57

Re: Валютный рынок в контексте

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20

Перес де Куэльяр
Панове, звернув увагу на підпис місця проживання цього форумчанина і Модератори іншого форуму аж ніяк не реагують. То в мене закралась така думка, скільки ж нечисті на просторах Неньки. У нас начебто теж є такий нік, то не прижився тут, бо не в своїй тарілці.


Молодець,чорний брате.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 656764.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 53znUB0aYA

Нічого москалям тут робити.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:32

  Мизантрóп написав:
  Vadim V написав:А зачем так широко?
парковка))


Вы знаете , мне понравились фото выставленные Вами.(те , что удалили )
Прагматично .....
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:41

25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.
edvardd
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