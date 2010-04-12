Символічна дата - 25 грудня.
День,коли світло бореться з темрявою і починається додавати день і зменшуватись ніч.
Певний розділ між старим і новим.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:44
Символічна дата - 25 грудня.
День,коли світло бореться з темрявою і починається додавати день і зменшуватись ніч.
Певний розділ між старим і новим.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:49
Аминь.
Только не юля
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55
Re: Валютный рынок в контексте
Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.
Только не юля
|