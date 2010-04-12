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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:47
холява написав:
Прагматично .....
просто деловая женщина))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:49
edvardd написав:
25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.
Аминь.
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vovan_prm
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55
Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
И, ЭТО
в ТОПе.
Т.е. их много.
Только не юля
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:14
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Мизантрóп написав: холява написав:
Прагматично .....
просто деловая женщина))
Женщина привлекательная , что там говорить !
Типаж с ней колоритный .
...ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
...и это после просьбы выставить фото ))))))))))
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холява
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:22
vovan_prm написав:
Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
И, ЭТО
в ТОПе.
Т.е. их много.
А пост Libo в топе Вас не смущает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:25
ЛАД написав: vovan_prm написав:
И, ЭТО
в ТОПе.
Т.е. их много.
А пост Libo в топе Вас не смущает?
У Лібо - найкращий пост,якщо правильно розставити акценти.
А ключова фраза у повідомленні - Путіна не стане до кінця 2020 року.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:52
ЛАД написав: vovan_prm написав:
Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
И, ЭТО
в ТОПе.
Т.е. их много.
А пост Libo в топе Вас не смущает?
Нет.
У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.
Такая своеобразная форма утопии.
Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.
Литературный экзерсис.
То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.
В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...
Только не юля
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vovan_prm
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