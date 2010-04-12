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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7262726372647265

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Прагматично .....
просто деловая женщина))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:49

  edvardd написав:25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.

Аминь.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55

Re: Валютный рынок в контексте

Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:14

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  Мизантрóп написав:
  холява написав:Прагматично .....
просто деловая женщина))


Женщина привлекательная , что там говорить !

Типаж с ней колоритный .
...ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

...и это после просьбы выставить фото ))))))))))
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:22

  vovan_prm написав:Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:25

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:
И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?

У Лібо - найкращий пост,якщо правильно розставити акценти.
А ключова фраза у повідомленні - Путіна не стане до кінця 2020 року.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:52

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?

Нет.
У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.
Такая своеобразная форма утопии.
Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.
Литературный экзерсис.

То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.
В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...
Только не юля
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