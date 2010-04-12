просто деловая женщина))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:49
Аминь.
Только не юля
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55
Re: Валютный рынок в контексте
Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.
Только не юля
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:14
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:22
А пост Libo в топе Вас не смущает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:25
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:52
Нет.
У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.
Такая своеобразная форма утопии.
Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.
Литературный экзерсис.
То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.
В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...
Только не юля
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:21
я в этот день находился в Иокогама, Япония. Купил свой первый японский автомобиль.
Василь в игноре форева
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:50
Абстрагироваться от обращения к своей персоне вполне могу.
То, что персонаж колоритный и явно неглупый (в отличие от ряда других), согласен.
Но мне не нравится
1. манера записывать всех несогласных в ольгинцы и "агенты";
2. утопия, сказка, фэнтези как литературные жанры интересны и допустимы, утопия в реальной жизни и политике весьма вредны и опасны;
3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Но, простите, в его ненависть не верю, нет там искренней ненависти, да и вообще никакой. Есть, как максимум, презрительное отношение к нации как к недочеловекам, низшей расе. А это уже чистый и незамутнённый нацизм.
Что касается поста Qwerty, о кот. написали Вы.
Я далеко не во всём с ним согласен (думаю, Вы знаете, в чём мы с ним сильно расходимся). В частности, не согласен в оценке Порошенко. Qwerty бывает излишне резок и груб (хотя, честно говоря, порой самому хочется высказаться семиэтажным).
Но конкретно в этом посте (если абстрагироваться, как Вы предлагаете, от возможной личной неприязни) он по сути не сказал ничего такого.
Он предложил некий интегральный показатель качества работы государства. Можно спорить хорош или плох именно этот показатель (соотношение умерших и родившихся), но он вполне имеет право на существование. К-во умерших и родившихся в заметной степени зависит от качества жизни - от уровня медицины, уровня жизни, чувства защищённости и т.п. Хотя, конечно, этим не исчерпывается.
Понятно, что он не обвиняет Порошенко в том, что он не ездит по городам и весям и не поднимает рождаемость личным участием и приказами.
И обратите внимание, что там кроме sumy4 практически все выступили против Порошенко (или против преувеличения его заслуг). Да и все рейтинги показывают весьма низкий уровень.
Насчёт Лукашенко и феодализма, по-моему, Вы сделали слишком далеко идущий вывод. Из его поста это не следует.
Это так, вкратце.
P.s. Чай, если Вам хочется верить, что через год Путина не будет и все наши проблемы с Донбассом и Крымом решатся (этого, правда, даже Libo не обещает), и Вам приятно и радостно читать, как кто-то другой это пишет, то это Ваши проблемы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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