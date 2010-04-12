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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7262726372647265

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Прагматично .....
просто деловая женщина))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:49

  edvardd написав:25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.

Аминь.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55

Re: Валютный рынок в контексте

Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:14

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  Мизантрóп написав:
  холява написав:Прагматично .....
просто деловая женщина))


Женщина привлекательная , что там говорить !

Типаж с ней колоритный .
...ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

...и это после просьбы выставить фото ))))))))))
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:22

  vovan_prm написав:Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:25

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:
И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?

У Лібо - найкращий пост,якщо правильно розставити акценти.
А ключова фраза у повідомленні - Путіна не стане до кінця 2020 року.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:52

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:Вы никогда и ничем не сможете прошибить таких людей.
Они уверены, что рождаемость возможно регулировать командными методами.
Их кумир - Лукашенко. А высшая форма общественного развития - феодализм.
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

И, ЭТО в ТОПе.
Т.е. их много.

А пост Libo в топе Вас не смущает?

Нет.
У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.
Такая своеобразная форма утопии.
Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.
Литературный экзерсис.

То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.
В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:21

  edvardd написав:25 декабря 1991 года, в 19 часов 45 минут был спущен флаг СССР с флагштока резиденции главы Советского Союза в Кремле. Вскоре полотнище было уничтожено, его решили даже не оставлять в качестве музейного экспоната.


я в этот день находился в Иокогама, Япония. Купил свой первый японский автомобиль.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:50

  vovan_prm написав:.....
Нет.
У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.
Такая своеобразная форма утопии.
Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.
Литературный экзерсис.

То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.
В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...

Абстрагироваться от обращения к своей персоне вполне могу.
То, что персонаж колоритный и явно неглупый (в отличие от ряда других), согласен.
Но мне не нравится
1. манера записывать всех несогласных в ольгинцы и "агенты";
2. утопия, сказка, фэнтези как литературные жанры интересны и допустимы, утопия в реальной жизни и политике весьма вредны и опасны;
3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Но, простите, в его ненависть не верю, нет там искренней ненависти, да и вообще никакой. Есть, как максимум, презрительное отношение к нации как к недочеловекам, низшей расе. А это уже чистый и незамутнённый нацизм.

Что касается поста Qwerty, о кот. написали Вы.
Я далеко не во всём с ним согласен (думаю, Вы знаете, в чём мы с ним сильно расходимся). В частности, не согласен в оценке Порошенко. Qwerty бывает излишне резок и груб (хотя, честно говоря, порой самому хочется высказаться семиэтажным).
Но конкретно в этом посте (если абстрагироваться, как Вы предлагаете, от возможной личной неприязни) он по сути не сказал ничего такого.
Он предложил некий интегральный показатель качества работы государства. Можно спорить хорош или плох именно этот показатель (соотношение умерших и родившихся), но он вполне имеет право на существование. К-во умерших и родившихся в заметной степени зависит от качества жизни - от уровня медицины, уровня жизни, чувства защищённости и т.п. Хотя, конечно, этим не исчерпывается.
Понятно, что он не обвиняет Порошенко в том, что он не ездит по городам и весям и не поднимает рождаемость личным участием и приказами. :)
И обратите внимание, что там кроме sumy4 практически все выступили против Порошенко (или против преувеличения его заслуг). Да и все рейтинги показывают весьма низкий уровень.
Насчёт Лукашенко и феодализма, по-моему, Вы сделали слишком далеко идущий вывод. Из его поста это не следует.
Это так, вкратце.

P.s. Чай, если Вам хочется верить, что через год Путина не будет и все наши проблемы с Донбассом и Крымом решатся (этого, правда, даже Libo не обещает), и Вам приятно и радостно читать, как кто-то другой это пишет, то это Ваши проблемы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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