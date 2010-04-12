Додано: Сер 26 гру, 2018 00:50

vovan_prm написав: .....

Нет.

У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.

Такая своеобразная форма утопии.

Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.

Литературный экзерсис.



То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.

В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура... .....Нет.У него своя сюжетная линия. Явно доведенная до абсурда.Такая своеобразная форма утопии.Если Вы посчитаете нужным абстрагироваться от обращения к Ващей персоне, его можно читать как Маяковского в прозе.Литературный экзерсис.То, на что я обращал внимание - тупой примитивизм, идущий от души.В нём вся суть. Все другое - лищь обёртка. Мишура...

своей

его

Абстрагироваться от обращения кперсоне вполне могу.То, что персонаж колоритный и явно неглупый (в отличие от ряда других), согласен.Но мне не нравится1. манера записывать всех несогласных в ольгинцы и "агенты";2. утопия, сказка, фэнтези как литературные жанры интересны и допустимы, утопия в реальной жизни и политике весьма вредны и опасны;3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.Но, простите, вненависть не верю, нет там искренней ненависти, да и вообще никакой. Есть, как максимум, презрительное отношение к нации как к недочеловекам, низшей расе. А это уже чистый и незамутнённый нацизм.Что касается поста, о кот. написали Вы.Я далеко не во всём с ним согласен (думаю, Вы знаете, в чём мы с ним сильно расходимся). В частности, не согласен в оценке Порошенко.бывает излишне резок и груб (хотя, честно говоря, порой самому хочется высказаться семиэтажным).Но конкретно в этом посте (если абстрагироваться, как Вы предлагаете, от возможной личной неприязни) он по сути не сказал ничего такого.Он предложил некий интегральный показатель качества работы государства. Можно спорить хорош или плох именно этот показатель (соотношение умерших и родившихся), но он вполне имеет право на существование. К-во умерших и родившихся в заметной степени зависит от качества жизни - от уровня медицины, уровня жизни, чувства защищённости и т.п. Хотя, конечно, этим не исчерпывается.Понятно, что он не обвиняет Порошенко в том, что он не ездит по городам и весям и не поднимает рождаемость личным участием и приказами.И обратите внимание, что там кромепрактически все выступили против Порошенко (или против преувеличения его заслуг). Да и все рейтинги показывают весьма низкий уровень.Насчёт Лукашенко и феодализма, по-моему, Вы сделали слишком далеко идущий вывод. Из его поста это не следует.Это так, вкратце.P.s. Чай, если Вам хочется верить, что через год Путина не будет и все наши проблемы с Донбассом и Крымом решатся (этого, правда, дажене обещает), и Вам приятно и радостно читать, как кто-то другой это пишет, то это Ваши проблемы.