Я знаю что многие из Вас радуются что цены на нефть и енергоресурсы резко пошли вниз и цена нефти Brent упала уже с 80 до 50 долларов.



Это понятно. Радость от падения экспорта соседней бензоколонки – это святое.



В тоже время хотел бы Вас огорчить, что такое падение очевидно отразится также на потенциале нашего экспорта.

Я внимательно изучил параметры экспорта за 10 месяцев и вижу что основной прирост экспорта (индекс 10.3%) шёл по экспорту чёрных металлов + 22.5% за 10 месяцев. В тоже время цены на Зерновые держались на одинаковом уровне (индекс роста экспорта всего +3.5%), а цены на растительные масла валились целый год и экспорт упал на 6.8% в номинальном выражении.



На рисунках Вы видите 2 индекса – продовольствия и металла... Как видите продовольствие уже на минусе.... А цены на металл с обвалом цен на нефть резко покатались вниз. (обвел оранжевым цветом)



Что это может означать?

Если цены на энергоресурсы не вернутся в диапазон 60-80 долларов за баррель, мы в 2019 году можем получить резкое сокращение объёмов роста долларового Ввп Украины, и связанную с этим вероятную девальвацию национальной валюты.