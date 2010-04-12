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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7263726472657266

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:28

Что происходило на биржах Азии и РФ пока мы вместе с Европой и США гуляли.
Торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые были открыты, несмотря на празднование католического Рождества, завершились преимущественно в глубоком миноре.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 5,01% и закрылся на отметке 19155,74 пункта. В ходе торгов Nikkei обвалился до минимума с апреля 2017 года в 19117,96 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,88% до 2504,82 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,81% до 1285,19 пункта.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/25/1755159.html

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже продолжает значительно снижаться, причем рублевый индекс МосБиржи упал ниже психологического рубежа в 2300 пунктов.

К 11:19 мск индекс МосБиржи опустился на 1,9% к предыдущему закрытию и составил 2278,05 пункта. Долларовый индекс РТС к этому времени рухнул на 2,7% до 1041,2 пункта, свидетельствуют данные биржи.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/25/1755127.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:31

Интересное и знаковое событие:
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил в понедельник, что подошла к концу «часть немецкой истории», без которой страна и ее развитие на протяжении последних двух веков были бы немыслимы.

Такие слова прозвучали в ходе торжественной церемонии закрытия последней угольной шахты в Германии — Prosper-Haniel в Ботропе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает «Вести.Экономика».

При этом Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые помогали государству мирно и ответственно сворачивать добычу каменного угля в стране.

Со своей стороны, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на пресс-конференции в Берлине, что каменноугольная промышленность в Германии обеспечила индустриализацию и, тем самым, процветание страны.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/24/1755049.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:41

Ещё одна новость об "успехах" РФ.
Попытка российских властей привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли — не увенчалась успехом.

Таким образом, разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резко ухудшений с Западом, оборачивается «холодным душем», сообщает Finanz.

Как ранее сегодня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом. «Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», — пояснил министр, при этом добавив, что расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/25/1755264.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:00

  ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.


Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:06

Интересное мнение о наших возможных перспективах Даниила Монина.
Я знаю что многие из Вас радуются что цены на нефть и енергоресурсы резко пошли вниз и цена нефти Brent упала уже с 80 до 50 долларов.

Это понятно. Радость от падения экспорта соседней бензоколонки – это святое.

В тоже время хотел бы Вас огорчить, что такое падение очевидно отразится также на потенциале нашего экспорта.
Я внимательно изучил параметры экспорта за 10 месяцев и вижу что основной прирост экспорта (индекс 10.3%) шёл по экспорту чёрных металлов + 22.5% за 10 месяцев. В тоже время цены на Зерновые держались на одинаковом уровне (индекс роста экспорта всего +3.5%), а цены на растительные масла валились целый год и экспорт упал на 6.8% в номинальном выражении.

На рисунках Вы видите 2 индекса – продовольствия и металла... Как видите продовольствие уже на минусе.... А цены на металл с обвалом цен на нефть резко покатались вниз. (обвел оранжевым цветом)

Что это может означать?
Если цены на энергоресурсы не вернутся в диапазон 60-80 долларов за баррель, мы в 2019 году можем получить резкое сокращение объёмов роста долларового Ввп Украины, и связанную с этим вероятную девальвацию национальной валюты.

https://uainfo.org/blognews/1545694166-o-veroyatnyh-problemah-v-ekonomike-2019.html?_utl_t=vb
Графики копировать не стал, желающие посмотрите по ссылке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:14

И последнее сегодня.
Статья Владимира Гломозды Новый немецкий закон, который изменит жизнь в Украине о готовящемся законе об иммиграции. https://uainfo.org/blognews/1545707777-novyy-nemetskiy-zakon-kotoryy-izmenit-zhizn-v-ukraine.html
Если верить статье, это даст хороший перспективы людям, но будет весьма грустно для страны.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:26

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.


Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.

Постановка вопроса у Вас ...
Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)?
Чем негры хуже (лучше) белых?
Ничего не напоминает?

Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.

Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4536271#p4536271
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 03:54

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.


Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.

Я б не стал адресовать такой вопрос к трололо, ибо он его вывернет-передёрнет и снова выйдет "адиннарот" и "мышебратья". Аналоги приводить в пример, также, не имеет смысла - сравнения для них неочевидны. Единственное, что может стать убедительным, это отправить его жить среди самих "русских" - те ему ум живо через задние ворота вставят.
РОШЕН
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