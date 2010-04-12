Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил в понедельник, что подошла к концу «часть немецкой истории», без которой страна и ее развитие на протяжении последних двух веков были бы немыслимы.
Такие слова прозвучали в ходе торжественной церемонии закрытия последней угольной шахты в Германии — Prosper-Haniel в Ботропе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает «Вести.Экономика».
При этом Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые помогали государству мирно и ответственно сворачивать добычу каменного угля в стране.
Со своей стороны, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на пресс-конференции в Берлине, что каменноугольная промышленность в Германии обеспечила индустриализацию и, тем самым, процветание страны.
Попытка российских властей привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли — не увенчалась успехом.
Таким образом, разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резко ухудшений с Западом, оборачивается «холодным душем», сообщает Finanz.
Как ранее сегодня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом. «Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», — пояснил министр, при этом добавив, что расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения.
ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Интересное мнение о наших возможных перспективах Даниила Монина.
Я знаю что многие из Вас радуются что цены на нефть и енергоресурсы резко пошли вниз и цена нефти Brent упала уже с 80 до 50 долларов.
Это понятно. Радость от падения экспорта соседней бензоколонки – это святое.
В тоже время хотел бы Вас огорчить, что такое падение очевидно отразится также на потенциале нашего экспорта. Я внимательно изучил параметры экспорта за 10 месяцев и вижу что основной прирост экспорта (индекс 10.3%) шёл по экспорту чёрных металлов + 22.5% за 10 месяцев. В тоже время цены на Зерновые держались на одинаковом уровне (индекс роста экспорта всего +3.5%), а цены на растительные масла валились целый год и экспорт упал на 6.8% в номинальном выражении.
На рисунках Вы видите 2 индекса – продовольствия и металла... Как видите продовольствие уже на минусе.... А цены на металл с обвалом цен на нефть резко покатались вниз. (обвел оранжевым цветом)
Что это может означать? Если цены на энергоресурсы не вернутся в диапазон 60-80 долларов за баррель, мы в 2019 году можем получить резкое сокращение объёмов роста долларового Ввп Украины, и связанную с этим вероятную девальвацию национальной валюты.
ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Постановка вопроса у Вас ... Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)? Чем негры хуже (лучше) белых? Ничего не напоминает?
Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.
ЛАД написав:3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Я б не стал адресовать такой вопрос к трололо, ибо он его вывернет-передёрнет и снова выйдет "адиннарот" и "мышебратья". Аналоги приводить в пример, также, не имеет смысла - сравнения для них неочевидны. Единственное, что может стать убедительным, это отправить его жить среди самих "русских" - те ему ум живо через задние ворота вставят.