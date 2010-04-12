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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:18
Согласно действующего законодательства, сегодня 26 декабря в 14-00 завершается действие режим военного положения, введенного в ряде областей Украины.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:22
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове. Банки відкриваються на підвищених позначках, незважаючи на низькі котирування МБ, тобто ближче до ЧР, це говорить, що готівка очікує на завершення корекції безготівкового і можливий розворот вгору.
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:25
Продажа
Пивденный - 27,60
Юнекс - 27,62
БТА - 27,64
По покупке самый высокий Юниверсал 27,50
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:34
[quote="4536749:ЛАД"]Интересное и знаковое событие:
Уважаемый ЛАД, Вы всю ночь трудились на форуме!? Приятно читать и ВАс!
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:36
Ніякого розвороту не буде, принаймні сьогодні. Нажаль. Скорше за все - знову на південь.. Так, у цьому сезоні свідки зимового піку пролітають і я з ними. Нажаль...
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:40
правильно будет "фейкового военного положения"....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,75 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,3850/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1395, поднявшись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1402 на открытии торгов в Европе.
Дата: 26 декабря 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,76/27,81 UAH/USD
€ – 31,47/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,403 UAH/RUB
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:04
22 декабря ПДВ вернули на 627 млн.грн
С начала месяца 3,9 млрд
Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
Живите своим умом!
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