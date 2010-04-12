Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28

zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав: Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !! Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !! 100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе. 100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.

Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит. Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит.

Транш уже наш, а до момента, когда МВФ будет определяться гладить нас или нет, еще куча времени.Тем более есть серьезные сомнения во втором транше, для этого в мае надо опять повышать цены на газ, тут еще непонятно с теперешним повышением как его переварит население, "зубов уже не осталось, да и зачем они мне нужны"/c/.