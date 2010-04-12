100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:14
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:16
Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит.
Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:17
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:17
Может и так.
Таким образом завысят доходы, и занизят расходы в текущем периоде.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:20
Хорошая мысль, примерно мы узнаем об этом в течении часа, точно будем знать к вечеру.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:23
Привет из Днепра-3
Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
58/68
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28
Транш уже наш, а до момента, когда МВФ будет определяться гладить нас или нет, еще куча времени.
Тем более есть серьезные сомнения во втором транше, для этого в мае надо опять повышать цены на газ, тут еще непонятно с теперешним повышением как его переварит население, "зубов уже не осталось, да и зачем они мне нужны"/c/.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:29
Привет из Днепра-4
Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:31
Я ошибся, задержка выплат НДС наоборот уменьшит дефицит бюджета.
Живите своим умом!
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