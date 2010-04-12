RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7265726672677268

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:14

  zzzzzz написав:Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.
asti
 
Повідомлень: 384
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:16

  asti написав:
  zzzzzz написав:Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.

Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит.
Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2927 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:17

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69759
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4467 раз.
Подякували: 8071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:17

  asti написав:
  zzzzzz написав:Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.

Может и так.
Таким образом завысят доходы, и занизят расходы в текущем периоде.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6859
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:20

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.

Может и так.
Таким образом завысят доходы, и занизят расходы в текущем периоде.


Хорошая мысль, примерно мы узнаем об этом в течении часа, точно будем знать к вечеру.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2927 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:23

Привет из Днепра-3

Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69759
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4467 раз.
Подякували: 8071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

58/68
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 30.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Необходимо выплатить еще около 9 млрд.грн ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ !!
100% все не вернут - дай бог половину, остальное в январе.

Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит.


Транш уже наш, а до момента, когда МВФ будет определяться гладить нас или нет, еще куча времени.
Тем более есть серьезные сомнения во втором транше, для этого в мае надо опять повышать цены на газ, тут еще непонятно с теперешним повышением как его переварит население, "зубов уже не осталось, да и зачем они мне нужны"/c/.
freeze
4
 
Повідомлень: 8946
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:29

Привет из Днепра-4

Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69759
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4467 раз.
Подякували: 8071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:31

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Это увеличит дефицит бюджета , а это плохо МВФ за это по головке не погладит.


Транш уже наш, а до момента, когда МВФ будет определяться гладить нас или нет, еще куча времени.
Тем более есть серьезные сомнения во втором транше, для этого в мае надо опять повышать цены на газ, тут еще непонятно с теперешним повышением как его переварит население, "зубов уже не осталось, да и зачем они мне нужны"/c/.


Я ошибся, задержка выплат НДС наоборот уменьшит дефицит бюджета.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2927 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
10
2
1
  #<1 ... 7265726672677268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, imlex, Moneta, PavelF і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1406, 1407, 1408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14070 1612302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 01:40
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1384181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.