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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7267726872697270>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36

  zzzzzz написав:Я ошибся, задержка выплат НДС наоборот уменьшит дефицит бюджета.


Если сейчас задерживать, то в 2019 году увеличит, этот год же уже проехали, его не считаем.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:37

  Василь-Рівне написав:А тепер трішечки оффтопу :wink:

КИЕВ. 25 декабря УНН. Сейчас в Украине нет предпосылок для девальвации гривны. Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

"За декаду до конца года пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабре 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик", - написал он.


За старою традицією, треба читати і розуміти навпаки.

https://youtu.be/Zetr_PajmNQ
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:50

Огого как посыпался мб

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Moneta написав:За старою традицією, треба читати і розуміти навпаки

Слово "розуміти" похідне від слова "розум" :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:52

Казначейство налило 13,4 млрд грн , вечером узнаем детали , какие именно это были выплаты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:55

Доброе утро!

Что-то сегодня Пивденный колбасит ) С утра на продажу 27,60, затем поднял до 27,65, сейчас 27,50.

У кого будут какие мнения, завтра межбанк боковик или вниз еще?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:56

"Сьогодні о 14.00 планується засідання РНБО. Буде пряма трансляція", – сказав співрозмовник УП.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/26/7202308/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:58

Привет из Днепра-5

Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.


Дата: 26 декабря 2018 г. на 10.38
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,60/27,75 UAH/USD
€ 31,30/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,403 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского предложения валюты.

Дата: 26 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 27,50-58/27,68-75 UAH/USD
EUR 31,30/31,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 26 декабря 2018 г. на 10.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,68/27,75 UAH/USD
€ – 31,45/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,402 UAH/RUB

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «вялая».

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:01

  detroytred написав:"Сьогодні о 14.00 планується засідання РНБО. Буде пряма трансляція", – сказав співрозмовник УП.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/26/7202308/


Подведут итоги, доложат об успехах, расскажут об угрозах. Совсем уж молча закончить ВП - это неправильно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:08

А я прогнозировал то, что происходит с курсом сегодня, несмотря на попытки эбонитового прогнозировать рост.
Но модераторы все потерли.
Про валюту тут никому не интересно.
Вот про расчистку снега лопатой - это да!
Моя просьба остаётся в силе - удалить или забанить бессрочно этот ник.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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