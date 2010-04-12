Если сейчас задерживать, то в 2019 году увеличит, этот год же уже проехали, его не считаем.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:37
За старою традицією, треба читати і розуміти навпаки.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:52
Re: Валютный рынок в контексте
Слово "розуміти" похідне від слова "розум"
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:52
Казначейство налило 13,4 млрд грн , вечером узнаем детали , какие именно это были выплаты.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:55
Доброе утро!
Что-то сегодня Пивденный колбасит ) С утра на продажу 27,60, затем поднял до 27,65, сейчас 27,50.
У кого будут какие мнения, завтра межбанк боковик или вниз еще?
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:56
"Сьогодні о 14.00 планується засідання РНБО. Буде пряма трансляція", – сказав співрозмовник УП.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:58
Привет из Днепра-5
Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.
Дата: 26 декабря 2018 г. на 10.38
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,60/27,75 UAH/USD
€ 31,30/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского предложения валюты.
Дата: 26 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 27,50-58/27,68-75 UAH/USD
EUR 31,30/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 26 декабря 2018 г. на 10.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,68/27,75 UAH/USD
€ – 31,45/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,402 UAH/RUB
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «вялая».
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:01
Подведут итоги, доложат об успехах, расскажут об угрозах. Совсем уж молча закончить ВП - это неправильно.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:08
А я прогнозировал то, что происходит с курсом сегодня, несмотря на попытки эбонитового прогнозировать рост.
Но модераторы все потерли.
Про валюту тут никому не интересно.
Вот про расчистку снега лопатой - это да!
Моя просьба остаётся в силе - удалить или забанить бессрочно этот ник.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
|