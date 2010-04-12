|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:13
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:19
Ну что Перес, гривны много, когда взлетает. Хмельницкий вниз по 27.65 бери -не хочу.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:22
Добавлено: Пн 24 дек, 2018 18:25
Re: Валютный рынок в контексте
Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:39
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 26 гру, 2018 11:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:40
Привет из Днепра-7
С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.
Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:53
Re: Валютный рынок в контексте
Навіть скажу більше, такий розвиток подій вже класичний і він був прорахований. В понеділок був у валютчика, але цифра по якій злити зелень мене не влаштувала. Останній відкуп робив по 27.70 і залишив ще гривню, для випадку подальшої корекції, наприклад входу по 27.50.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:00
Re: Валютный рынок в контексте
Пивденный 27.5
БИК 27.5
Delta oporteat nos salvos fieri!
|