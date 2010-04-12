Oleg_Sa написав:Ну что Перес, гривны много, когда взлетает. Хмельницкий вниз по 27.65 бери -не хочу.
Добавлено: Пн 24 дек, 2018 18:25 Re: Валютный рынок в контексте Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків.Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 26 гру, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.
Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Добавлено: Сб 22 дек, 2018 22:38 Re: Валютный рынок в контексте Ну так що панове, ЧР сьогодні додав 10-15коп., то завтра, або в понеділок продовжить далі рух, створюючи "загін". Але на мою думку, навіть ті, хто відкупить на цих довгих вихідних доляри, то поки що нічого не втратять, бо після розвороту МБ, буде нагода віддати на вищих позначках, це для тих, хто не ризикує на гойдалках. Але між цим періодом може виникнути коротка ситуація, коли треба швидко виконати дію "туди-сюди" і знову в "зеленому танку" до НР. Я сподіваюсь на такий розвиток подій з середини наступного тижня.
Навіть скажу більше, такий розвиток подій вже класичний і він був прорахований. В понеділок був у валютчика, але цифра по якій злити зелень мене не влаштувала. Останній відкуп робив по 27.70 і залишив ще гривню, для випадку подальшої корекції, наприклад входу по 27.50.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 26 гру, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas написав:А я прогнозировал то, что происходит с курсом сегодня, несмотря на попытки эбонитового прогнозировать рост. Но модераторы все потерли. Про валюту тут никому не интересно. Вот про расчистку снега лопатой - это да! Моя просьба остаётся в силе - удалить или забанить бессрочно этот ник.
Тося от Ви нудний(а), пишіть вже, ніхто Вас не гвалтує. Бачу Ви до Ореста апелюєте, бо ебонітовий якраз його кличуть.
orest Навіть ніби профільний допис ебонітового абсолютно лівий. Де він побачив ріст на 20-30 коп? Київ максимум 27,8
Vitl Я ему дал кличку сц. а ты ебонитовый.Твоя красивше. признаю Он наверное на Харьков ориентируется.Там 27,90 продажа у многих.Т о от низов действительно есть копеек 20-30