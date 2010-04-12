Додано: Сер 26 гру, 2018 13:27

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.



Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.



Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.



Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.



С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.



Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.13 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,23/27,25 UAH/USD. Регулятор, похоже, игнорирует межбанк.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2761 UAH/USD, потеряв 15,97 коп.



По состоянию на 12.50 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,23/27,25 UAH/USD стараниями появившихся на межбанке и начавших приобретать СКВ по демпинговым ценам импортеров, выровнявших своими действиями рынок «американца» в равновесие спроса и оферов.

Эта сбалансированность обеспечила приличную торговую ликвидность.



Около 12.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,23/27,25 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,75 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,3850/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1395, поднявшись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1402 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «вялая».



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.

На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания розничного клиентского приноса валюты, что стало основной причиной снижения действующих цен к отметке:

27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,76/27,81 UAH/USD, евро – 31,47/31,56 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,403 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,68 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,50/27,75 UAH/USD, евро (опт) 31,30/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,48/27,55 UAH/USD, розница – 27,45/27,58 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,75 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,403 RUB/USD.



Доминирование «зеленых медведей» на торгах валютного межбанка в эту среду обеспечила двойная порция отложенного с 21 и 24 декабря предложения валюты экспортерами.

Нелишне указать на пролонгацию сроков уплаты налогов нашим бизнесом, которое ограничивало спекуляции долларом на межбанке.

Воспользовавшись изрядным ростом поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, Казначейство увеличило порцию компенсации НДС, о чем дало понять состояние коррсчетов регулятора. Мы не исключаем, что этот рост гривневого навеса может «стрельнуть» в оставшиеся три сессии валютного межбанка, ощутимо замедлив коррекцию СКВ.



Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.



Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.



Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.

С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.



US