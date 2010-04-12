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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7270727172727273

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 962
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
613
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

Даже немного рад что в субботу не был времени ставать на коньки, а рядом дешевле 27,75 не продавали, в итоге имею шанс купить третью порцию дешевле 27,50))
На моменте Сумы ТАС 27,47)) Индустриал 27,56
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А вже з завтрішнього дня буде звичайна порція,порція одного дня.

Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и в субботу, поскольку банки в субботу работали, а МБ не работал. В понедельник работали США, а мы отдыхали, поэтому сегодня должна была зайти валюта, отправленная в понедельник. Серьезного дефицита валюты завтра быть не должно.
  tea написав:Чому НБУ не вийшов з купівлею?

Почему не вышел с интервенцией по единому курсу, как постоянно это делал последние несколько месяцев, мне тоже не понятно. А вот тайные покупки с большой долей вероятности были. Об этом мы узнаем завтра.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:56

Автор77
Займись делом в рабочее время, может и жизнь по другому будет выглядеть и в экономике чего поймёшь. Не всё же на убогой методичке елозить.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:56

Автор77
Нынешний курс - результат монетаризма.
Если бы Вы потрудились подумать в этом направлении, не пришлось бы кнопать столько текста.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:01

Автор77
П.С. Может Вам стоит попробовать себя в пабликах на фейсбуке?
Возможно там найдете свою целевую аудиторию.
На этой ветке - вряд ли.
Хотя....
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:02

Зеленський йде в президенти.
Вже вийшло інтерв"ю Гордону.
https://gordonua.com/publications/zelen ... 09294.html
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

Насчет рабочего времени - мимо,промазал ты. Имею такую возможность работать уже не из-за доходов,а просто,чтобы не скучно - по желанию и по настроению. А так уровень доходов ,к слову, на уровне западноевропейских позволяют обеспечивать активы,причем как это ни странно в этой стране,с доходов уплачиваются все налоги,все через банк проходит.
А насчет методичек - может поэтому экономика нашей страны такая кривая,что народ 5 лет все про методички чушь порет (пора бы уж и уняться и за ум взяться), и ослеп в том клановом зазеркалье,которое нам построили.
И насчет аудитории - как то все равно мне,есть она,или нет, просто накипело и достало двуличие ,лицемерие и ложь.За державу обидно. Хочется,чтобы она стала реально проевропейской не через многие годы,а сейчас.
И насчет Зеленского не знаю,пока не понял - хорошо это,или плохо, скорее плохо,так как я лично расчитывал на место во втором туре для Анатолия Гриценко,который вроде как вне самых жадных кланов,а так мощный конкурент будет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 26 гру, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10

  Сибарит написав:
  tea написав:А вже з завтрішнього дня буде звичайна порція,порція одного дня.

Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и в субботу, поскольку банки в субботу работали, а МБ не работал. В понедельник работали США, а мы отдыхали, поэтому сегодня должна была зайти валюта, отправленная в понедельник. Серьезного дефицита валюты завтра быть не должно.

Дякую за розтлумачене.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:13

vovan_prm
Автор77
Нынешний курс - результат монетаризма.
Если бы Вы потрудились подумать в этом направлении, не пришлось бы кнопать столько текста.

А можно объяснить?.
Мне , например, кажется, что курс такой из-за погоды.
(Обяснить не смогу, а Вы свою теорию обоснуете?)

P.S. Посмотрел на участников этой беседы, а у всех медальки, а то и 2-е.
Интересно за что дают и где их продать можно?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:19

  Автор77 написав:И насчет Зеленского не знаю,пока не понял - хорошо это,или плохо, скорее плохо,так как я лично расчитывал на место во втором туре для Анатолия Гриценко,

Я теж розраховував,що Гриценко вийде в 2 тур.
Тепер у Гриценка шанси знизились.У нього немає своїх ТБ-каналів."Своїх" - мав на увазі,куди запрошують.До того,як Ньюсван і 112 канал купив Медведчук,у Гриценка на обох телеканалах була своя година,щонеділі,в один і той же час.Глядачі чекали його,надсилали питання у Фейсбук,він на них відповідав.
Тепер у нього немає медіа,куди його будуть запрошувати постійно.
А без телевізора вийти в 2 тур буде важко.
Не здивуюсь,якщо після Зеленського і Вакарчук захоче піти в президенти.
Отут я двома руками проти.
tea
 
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