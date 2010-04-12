Додано: Сер 26 гру, 2018 15:04

Насчет рабочего времени - мимо,промазал ты. Имею такую возможность работать уже не из-за доходов,а просто,чтобы не скучно - по желанию и по настроению. А так уровень доходов ,к слову, на уровне западноевропейских позволяют обеспечивать активы,причем как это ни странно в этой стране,с доходов уплачиваются все налоги,все через банк проходит.

А насчет методичек - может поэтому экономика нашей страны такая кривая,что народ 5 лет все про методички чушь порет (пора бы уж и уняться и за ум взяться), и ослеп в том клановом зазеркалье,которое нам построили.

И насчет аудитории - как то все равно мне,есть она,или нет, просто накипело и достало двуличие ,лицемерие и ложь.За державу обидно. Хочется,чтобы она стала реально проевропейской не через многие годы,а сейчас.

И насчет Зеленского не знаю,пока не понял - хорошо это,или плохо, скорее плохо,так как я лично расчитывал на место во втором туре для Анатолия Гриценко,который вроде как вне самых жадных кланов,а так мощный конкурент будет.