Даже немного рад что в субботу не был времени ставать на коньки, а рядом дешевле 27,75 не продавали, в итоге имею шанс купить третью порцию дешевле 27,50))
На моменте Сумы ТАС 27,47)) Индустриал 27,56
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:46
Re: Валютный рынок в контексте
Даже немного рад что в субботу не был времени ставать на коньки, а рядом дешевле 27,75 не продавали, в итоге имею шанс купить третью порцию дешевле 27,50))
На моменте Сумы ТАС 27,47)) Индустриал 27,56
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:54
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и в субботу, поскольку банки в субботу работали, а МБ не работал. В понедельник работали США, а мы отдыхали, поэтому сегодня должна была зайти валюта, отправленная в понедельник. Серьезного дефицита валюты завтра быть не должно.
Почему не вышел с интервенцией по единому курсу, как постоянно это делал последние несколько месяцев, мне тоже не понятно. А вот тайные покупки с большой долей вероятности были. Об этом мы узнаем завтра.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:56
Автор77
Займись делом в рабочее время, может и жизнь по другому будет выглядеть и в экономике чего поймёшь. Не всё же на убогой методичке елозить.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:56
Автор77
Нынешний курс - результат монетаризма.
Если бы Вы потрудились подумать в этом направлении, не пришлось бы кнопать столько текста.
Только не юля
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:01
Автор77
П.С. Может Вам стоит попробовать себя в пабликах на фейсбуке?
Возможно там найдете свою целевую аудиторию.
На этой ветке - вряд ли.
Хотя....
Только не юля
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:02
Зеленський йде в президенти.
Вже вийшло інтерв"ю Гордону.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:04
Re: Валютный рынок в контексте
Насчет рабочего времени - мимо,промазал ты. Имею такую возможность работать уже не из-за доходов,а просто,чтобы не скучно - по желанию и по настроению. А так уровень доходов ,к слову, на уровне западноевропейских позволяют обеспечивать активы,причем как это ни странно в этой стране,с доходов уплачиваются все налоги,все через банк проходит.
А насчет методичек - может поэтому экономика нашей страны такая кривая,что народ 5 лет все про методички чушь порет (пора бы уж и уняться и за ум взяться), и ослеп в том клановом зазеркалье,которое нам построили.
И насчет аудитории - как то все равно мне,есть она,или нет, просто накипело и достало двуличие ,лицемерие и ложь.За державу обидно. Хочется,чтобы она стала реально проевропейской не через многие годы,а сейчас.
И насчет Зеленского не знаю,пока не понял - хорошо это,или плохо, скорее плохо,так как я лично расчитывал на место во втором туре для Анатолия Гриценко,который вроде как вне самых жадных кланов,а так мощный конкурент будет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 26 гру, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10
Дякую за розтлумачене.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:13
vovan_prm
А можно объяснить?.
Мне , например, кажется, что курс такой из-за погоды.
(Обяснить не смогу, а Вы свою теорию обоснуете?)
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