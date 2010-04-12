Додано: Сер 26 гру, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 14,30 коп., на торгах среды поднялся на 16,61 коп., оказавшись на уровне 27,2678 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,97 коп., составил 27,2661 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,35/27,45 UAH/USD на продажах избыточной долларовой ликвидности из-за прихода на счета экспортеров двойной порции отложенной с 21 и 24 декабря внешнеторговой выручки, 50% которое подлежало обязательной продаже.



К 10.20 «американец», сохранив нисходящий тренд, понизился к 27,34/27,39, а спустя 5 минут провалился к 27,30/27,35 UAH/USD.



Объем предложения СКВ был настолько значительным, что рынок проигнорировал очевидное расширение гривневой ликвидности, на которое указал значительный (с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн.) рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаем, это результат компенсации НДС Казначейством, которое на сей раз не поскупилось, вернул бизнесу изрядную порцию гривни.



По состоянию на 11.02 Киева пара доллар-гривня немного замедлила коррекцию, обосновавшись на отметке 27,25/27,27 UAH/USD, возобновив снижение после небольшого периода относительной стабильности. Вначале к 27,24/27,26, а спустя полчаса, на 12.11 Киева, до 27,23/27,25 UAH/USD. Появившиеся покупки СКВ на этих уровнях, «заморозили» откат «американца» до перерыва на обед, а вместе с этим выровняли рынок в равновесие спроса и предложение, которое затянулось до 13.15, когда новая волна продаж уронила цену СКВ до 27,22/27,27 UAH/USD. Расширение спреда дало понять о снижении торговой активности. Системные игроки покинули рынок, оставив его на «попечении» слабосильных спекулянтов. Последние своими покупками после 14.10 инициировали порционное» подорожание доллара к 27,24/27,27 на 15.06 Киева.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,24/27,27 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 26 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2678 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,85% с 28,0672 UAH/USD до 27,2678 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за длинных выходных в Украине и на счетах экспортеров скопилась отложенная с 21 и 24 декабря двойная порция внешнеторговой выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



Во-вторых, в стране был пролонгирован бюджетный период, требующий нацвалюту для фискальных платежей в Казну.



В-третьих, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности». Бизнес покидал падающий в цене доллар, опасаясь потерь на курсе.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной. Наличный доллар продавали после его временного подорожания с вечера пятницы по субботу.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, вдвое вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, по достижению безналичным долларом локальных минимумов, эти низы были выкуплены импортерами, формируя довольно продолжительную во времени сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.





Дата: 26 декабря 2018 г. 16.35

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,53/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,60 UAH/USD)

€ – 31,25/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,50 UAH/EUR)

RUB – 0,392/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь «вялой» ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские предложения СКВ, вызванные нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Коррекции цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.



Последнее удалось сберечь до самого закрытия сессии, и это обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров «неформального» опта рынка наличных Днепра «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 26 декабря 2018 г. 16.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,30/27,50 UAH/USD (с утра 27,50-58/27,68-75 UAH/USD, к полудню 27,45-50/27,55-60 UAH/USD)

€ 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,30/31,55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Откат сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.

На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.



После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.



Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, обеспечив киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 26 декабря 2018 г. 16.16



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,50/27,63 UAH/USD (с утра - 27,60/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,45/27,60 UAH/USD)

€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню – 31,20/31,45 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского предложения валюты.



До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания розничного клиентского приноса валюты, что стало основной причиной снижения действующих цен к отметке:

27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,403 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья наметалась смена настроения, приведшая к предфинишному \незначительному отскоку курса доллара и евро. Это стало следствием появившегося после 14.20 клиентского спроса.

Мы не исключаем, что низы полуденных цен попытались выкупить клиенты, увидевшие незначительное подорожание безналичного «американца» на межбанке после 13.50 Киева.



По итогам дня, несмотря на послеобеденный спрос, на рынке Запорожья сохранилось преобладание «приноса». Ликвидность оставляла желать лучшего, заслужив «тройку» и понизив показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 декабря 2018 г. на 16.02



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,56/27,63 UAH/USD (с утра - 27,76/27,81 UAH/USD, к полудню - 27,62/27,73 UAH/USD)

€ – 31,23/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,47/31,56 UAH/EUR, к полудню - 31,33/31,44 UAH/EUR)

RUB 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,401/0,403 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,401 UAH/RUB)



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