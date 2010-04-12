Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
starsn написав:zzzzzz Касательно всей продажи валюты Минфином в сколько-нибудь значимых количествах сейчас происходит с ведома регулятора, также ему известны ориентировочные планы, но объемы покупок и продажи валюты регулятором не привязаны к значениям курса, а главное к динамике его изменения(скорости укрепления либо падения), а это косвенно может говорить о крупных продажах в те моменты валюты Минфином в % отношении к рынку. А можно было откупать в больших объемах дешевле, с большим дисконтом, что и имею в виду.
НБУ не ставит целью прибыль от валюто-обменных операций.
asti написав:По курсу. И вы хотите мне сказать, что это все случайно, что это невидимая рука рынка? Какого х..ра, я вас спрашиваю, они выкупали всю осень бакс на межбанке по 27,75 - 27,90 и выше, а теперь курс 27,2 и где бл..ь НБУ??! Совпадение?!
Читайте зеленые простыни, шевеля губами. Тогда не будет никаких случайностей. Всё разжевано. И почему НБУ вас не спросил, как ему поступать...
Если Вам всё понятно, то можете своими словами объяснить причины укрепления гривни к концу года?
vovan_prm
Нынешний курс - результат монетаризма.
А можно хоть немного подробнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні.
Кто может наверху руководить потоками или владеет инсайдом, поднимают на этом движении отличные деньги, естественно они не пишут здесь на форуме и не делятся знаниями и намерениями с пересичными, которые по старинке смотрят на графики, таблички и учебники экономики. Хорошие деньги поднимаются на противоестественных движениях рынка, особенно если ты к ним причастен прямо или косвенно.
Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні.
Кто может наверху руководить потоками или владеет инсайдом, поднимают на этом движении отличные деньги, естественно они не пишут здесь на форуме и не делятся знаниями и намерениями с пересичными, которые по старинке смотрят на графики, таблички и учебники экономики. Хорошие деньги поднимаются на противоестественных движениях рынка, особенно если ты к ним причастен прямо или косвенно.
В качестве классического примера можно привести "уикэндовые" твиты Трампа. Не покидает ощущение, что есть люди имеющие возможность прочесть их в пятницу накануне.