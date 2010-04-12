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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72737274727572767277>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:29

Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:43

  27661 написав:
vovan_prm
Нынешний курс - результат монетаризма.
Если бы Вы потрудились подумать в этом направлении, не пришлось бы кнопать столько текста.

А можно объяснить?.
Мне , например, кажется, что курс такой из-за погоды.
(Обяснить не смогу, а Вы свою теорию обоснуете?)

Объяснить можно.
Предлагаю следующий подход:
1 Вы самостоятельно изучаете два учебника по экономике западных авторов, на свой выбор.
2 Обсуждаем непонятные вопросы. Если они останутся.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 26 гру, 2018 16:54, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:47

  starsn написав:zzzzzz Касательно всей продажи валюты Минфином в сколько-нибудь значимых количествах сейчас происходит с ведома регулятора, также ему известны ориентировочные планы, но объемы покупок и продажи валюты регулятором не привязаны к значениям курса, а главное к динамике его изменения(скорости укрепления либо падения), а это косвенно может говорить о крупных продажах в те моменты валюты Минфином в % отношении к рынку. А можно было откупать в больших объемах дешевле, с большим дисконтом, что и имею в виду.

НБУ не ставит целью прибыль от валюто-обменных операций.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:48

  Starikan написав:
  asti написав:По курсу. И вы хотите мне сказать, что это все случайно, что это невидимая рука рынка? Какого х..ра, я вас спрашиваю, они выкупали всю осень бакс на межбанке по 27,75 - 27,90 и выше, а теперь курс 27,2 и где бл..ь НБУ??! Совпадение?!

Читайте зеленые простыни, шевеля губами. Тогда не будет никаких случайностей. Всё разжевано.
И почему НБУ вас не спросил, как ему поступать...

Если Вам всё понятно, то можете своими словами объяснить причины укрепления гривни к концу года?

vovan_prm
Нынешний курс - результат монетаризма.

А можно хоть немного подробнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:49

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(


Кто может наверху руководить потоками или владеет инсайдом, поднимают на этом движении отличные деньги, естественно они не пишут здесь на форуме и не делятся знаниями и намерениями с пересичными, которые по старинке смотрят на графики, таблички и учебники экономики. Хорошие деньги поднимаются на противоестественных движениях рынка, особенно если ты к ним причастен прямо или косвенно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:55

Киев
Где купить валюту по 27.5 ?
В ТАС вднх валюты нет
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:58

  ЛАД написав:А можно хоть немного подробнее?

Подробнее у Макконелла
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BA%D1%81
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:03

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(


Кто может наверху руководить потоками или владеет инсайдом, поднимают на этом движении отличные деньги, естественно они не пишут здесь на форуме и не делятся знаниями и намерениями с пересичными, которые по старинке смотрят на графики, таблички и учебники экономики. Хорошие деньги поднимаются на противоестественных движениях рынка, особенно если ты к ним причастен прямо или косвенно.

В качестве классического примера можно привести "уикэндовые" твиты Трампа.
Не покидает ощущение, что есть люди имеющие возможность прочесть их в пятницу накануне.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Ukrainian написав:Где купить валюту по 27.5 ?


в банку 3 на 4

https://курс.ком.юа/ua/bank/40-bank_34/

продавали тудей по 27.3500 (!!!)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні.


слід писати "я нічого не розумію", підкажіть двієшнику
:)
+50грн !
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