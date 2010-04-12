komant733 написав: Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
А по вашему люди должны сидеть дома и есть хлеб с водой ? Есть статистика для умных людей , например рост промышленного производства, но для таких как вы это не показатель. Вам главное увидеть очередь .
zzzzzz написав:Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива.
Кидаємо прогнози? Думаю,що розмістять.Правда,доведеться ще трохи підняти ставки у порівнянні з минулим вівторком,коли залучили загалом 11 млрд. під 20.5% у гривні і 7.5% у валюті.
На рынке такой суммы НЕТ,ставка тут не при чём,можно под любой процент одолжить,если опять НБУ выдаст госам рефинанс,те купят ОВГЗ правительства,а потом НБУ ещё больше повысит ставку,Минфин одолжит под 10% годовых в валюте и все будут в шоколаде,так делал чивокуня,чем закончилось,все видим СЕЙЧАС на табло,а пока практически не возмещаем НДС и гоним гривну в теплоту,всё как доктор прописал,ростовский))) Выхватил немножко осенью по 27.96,довольный был как слон,а теперь немножко грустно))) Кривенко(вместо Продана фактически рулит таможней) дали задачу нарастить в первом квартале таможенные платежи на 20-30%,самое время ревалу,бюджет аплодирует стоя Я конечно за гривну,но судя по исполнению бюджета,растущему объёму дефицита и уже начавшемуся в ноябре падению промпроизводтва,причём надо хоть одним глазком глянуть что делается в миру,то весь этот цирк с ревалом напоминает истерику и только усугубит проблемы,но на носу же выборы,чего только не сделать для удержания штурвала,а последствия обязательно будут,но когда-то потом
komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал. Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?
Позитивчик написав: Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих Это наверно такой вид зубожиння
komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал. Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?
Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
Den написав:Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
Это у вас у печатников сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?