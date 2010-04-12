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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72757276727772787279 ... 7281>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:24

  komant733 написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..


А по вашему люди должны сидеть дома и есть хлеб с водой ?
Есть статистика для умных людей , например рост промышленного производства, но для таких как вы это не показатель. Вам главное увидеть очередь .
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:28

Минфин сегодня смог привлечь всего 750 млн.грн.
Получается постановление Кабмина про увеличение займа на 18,45 млрд Минфин не выполнил.

А еще обратите внимание как Минфин бортанул половину заявок по 90 дневным ОВГЗ , заявители хотели 20,5% а Минфин согласился только на 20%, в итоге почти 0,9 млрд ушли ни с чем.

А еще очень интересная ситуация с возмещением ПДВ , на вечер 26 декабря ПДВ вернули экспортерам 4,25 млрд , при среднемесячной компенсации 12-13 млрд , осталось 2 рабочих дня , будем наблюдать.


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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:28

komant733
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет.
Після поховання теж обід влаштовують, це не говорить що все добре. Допис був з погляду на об*єктивний стан речей в цілому, а не суб*єктний короткотривалої ейфорії.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:32

  somilitark написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива.

Кидаємо прогнози?
Думаю,що розмістять.Правда,доведеться ще трохи підняти ставки у порівнянні з минулим вівторком,коли залучили загалом 11 млрд. під 20.5% у гривні і 7.5% у валюті.

На рынке такой суммы НЕТ,ставка тут не при чём,можно под любой процент одолжить,если опять НБУ выдаст госам рефинанс,те купят ОВГЗ правительства,а потом НБУ ещё больше повысит ставку,Минфин одолжит под 10% годовых в валюте и все будут в шоколаде,так делал чивокуня,чем закончилось,все видим СЕЙЧАС на табло,а пока практически не возмещаем НДС и гоним гривну в теплоту,всё как доктор прописал,ростовский)))
Выхватил немножко осенью по 27.96,довольный был как слон,а теперь немножко грустно)))
Кривенко(вместо Продана фактически рулит таможней) дали задачу нарастить в первом квартале таможенные платежи на 20-30%,самое время ревалу,бюджет аплодирует стоя :lol:
Я конечно за гривну,но судя по исполнению бюджета,растущему объёму дефицита и уже начавшемуся в ноябре падению промпроизводтва,причём надо хоть одним глазком глянуть что делается в миру,то весь этот цирк с ревалом напоминает истерику и только усугубит проблемы,но на носу же выборы,чего только не сделать для удержания штурвала,а последствия обязательно будут,но когда-то потом :idea:
Вот не ожилал .... Согласен на все 100%% ...
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:33

  zzzzzz написав:Минфин сегодня смог привлечь всего 750 млн.грн.

Щось із залученням зовсім сумно,б***.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:34

  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Щось не бачу повідомлень, хто на вихідних ризикнув злити зелень, де був курс солодкий
зачем лить? гриши тьма в карманах.Будет курс-медок,люби и холодок))
Таки да гришы тьма ... Идёт обмен на зелёные , а он всё падает и падает :) Вот Олень Я ...
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:35

  komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..


Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал.
Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:37

  komant733 написав:
  Позитивчик написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих :) Это наверно такой вид зубожиння :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:42

  freeze написав:
  komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..


Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал.
Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?
Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
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  Den написав:Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...


Это у вас у печатников сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
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