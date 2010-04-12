somilitark написав:

tea написав: zzzzzz написав: Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива. Сегодня Минфин будет стараться привлечь в ОВГЗ 18 млрд, сомнительная иннициатива.

Кидаємо прогнози?

Думаю,що розмістять.Правда,доведеться ще трохи підняти ставки у порівнянні з минулим вівторком,коли залучили загалом 11 млрд. під 20.5% у гривні і 7.5% у валюті. Кидаємо прогнози?Думаю,що розмістять.Правда,доведеться ще трохи підняти ставки у порівнянні з минулим вівторком,коли залучили загалом 11 млрд. під 20.5% у гривні і 7.5% у валюті.

На рынке такой суммы НЕТ,ставка тут не при чём,можно под любой процент одолжить,если опять НБУ выдаст госам рефинанс,те купят ОВГЗ правительства,а потом НБУ ещё больше повысит ставку,Минфин одолжит под 10% годовых в валюте и все будут в шоколаде,так делал чивокуня,чем закончилось,все видим СЕЙЧАС на табло,а пока практически не возмещаем НДС и гоним гривну в теплоту,всё как доктор прописал,ростовский)))Выхватил немножко осенью по 27.96,довольный был как слон,а теперь немножко грустно)))Кривенко(вместо Продана фактически рулит таможней) дали задачу нарастить в первом квартале таможенные платежи на 20-30%,самое время ревалу,бюджет аплодирует стояЯ конечно за гривну,но судя по исполнению бюджета,растущему объёму дефицита и уже начавшемуся в ноябре падению промпроизводтва,причём надо хоть одним глазком глянуть что делается в миру,то весь этот цирк с ревалом напоминает истерику и только усугубит проблемы,но на носу же выборы,чего только не сделать для удержания штурвала,а последствия обязательно будут,но когда-то потом