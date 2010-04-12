|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:47
freeze написав: Den написав:
Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка
Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт
-
Den
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:49
Den написав: komant733 написав: Позитивчик написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих
Это наверно такой вид зубожиння
одна касса 2 мин на одного покупателя, 30 покупателей за час, 360 за 12 часов
по всем кассам 5400 покупателей за день
около 20 Новусов в Киеве, итого 10 тысяч покупателей в день на 5 миллионный Киев с пригородами. Капля в море для репрезентативности.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6504
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
Den написав: freeze написав: Den написав:
Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка
Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт
Кожа натуральная или ЭКОкожа ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29827
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2928 раз.
- Подякували: 4887 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55
Zebra написав: Den написав: Позитивчик написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих
Это наверно такой вид зубожиння
одна касса 2 мин на одного покупателя, 30 покупателей за час, 360 за 12 часов
по всем кассам 5400 покупателей за день
около 20 Новусов в Киеве, итого 10 тысяч покупателей в день на 5 миллионный Киев с пригородами. Капля в море для репрезентативности.[/quote] Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...
-
Den
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:56
Den написав: freeze написав: Den написав:
Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...
Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка
Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт
Кожа натуральная или ЭКОкожа ?[/quote]Кож зам но качество !!!! СУПЕР !!!
-
Den
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:59
Den написав:
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих Это наверно такой вид зубожиння
Это еще хуже. Традиции праздничного обжорства с соответствующими очередями перед праздниками - это привычка к бедности и философия бедности. Возможность вкусно поесть не должна быть праздником. Ни по возможностям, ни по психологии.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3447
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 821 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:00
Тута писали про чистку снега !!! ТАК вот 4-ре часа чистил преддомовую територию .... Пять потов сошло (ещё то удовольствие) а почистил где-то 3-сотки ... Сомнительное удовольствие .... Хотя все дороги в товариществе трактором почистили идеально ....
-
Den
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03
Den
Загляните в личку
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29827
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2928 раз.
- Подякували: 4887 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03
Сибарит написав: Den написав:
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих Это наверно такой вид зубожиння
Это еще хуже. Традиции праздничного обжорства с соответствующими очередями перед праздниками - это привычка к бедности и философия бедности. Возможность вкусно поесть не должна быть праздником. Ни по возможностям, ни по психологии
.
А почему я должен себя в чем-то ограничевать ?? Это ж я просто заехал покушать купить ...
-
Den
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03
Den написав:
Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...
И что, что 2000-4000 грн чек? Они что каждый день в Новус ездят столько тратят?
И потом не верю, что все чеки на 2000-4000 грн, кто то и на 500-1000 берет, а кто-то и вовсе на 200-400 грн.
Если по сети за день 10 млн грн (выручки, а не прибыли, подчеркну) наберется уже хорошо перед праздниками.
На моей памяти сколько в Новусе (за Лесной) в будни не заезжал когда еду на Киев, никаких очередей на кассах нет, и работает максимум 5-8 касс.
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 26 гру, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6504
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14070
|1612798
|
Сер 26 гру, 2018 01:40
Zebra
|
|6520
|1384267
|
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
|
|159
|253753
|
|