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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 727672777278727972807281>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:47

  freeze написав:
  Den написав:Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...


Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка :)Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:49

  Den написав:
  komant733 написав:
  Позитивчик написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих :) Это наверно такой вид зубожиння :)


одна касса 2 мин на одного покупателя, 30 покупателей за час, 360 за 12 часов
по всем кассам 5400 покупателей за день
около 20 Новусов в Киеве, итого 10 тысяч покупателей в день на 5 миллионный Киев с пригородами. Капля в море для репрезентативности.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53

  Den написав:
  freeze написав:
  Den написав:Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...


Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка :)Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт :)


Кожа натуральная или ЭКОкожа ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55

  Zebra написав:
  Den написав:
  Позитивчик написав:
Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..
Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих :) Это наверно такой вид зубожиння :)


одна касса 2 мин на одного покупателя, 30 покупателей за час, 360 за 12 часов
по всем кассам 5400 покупателей за день
около 20 Новусов в Киеве, итого 10 тысяч покупателей в день на 5 миллионный Киев с пригородами. Капля в море для репрезентативности.[/quote] Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:56

  Den написав:
  freeze написав:
  Den написав:Так писая я уже ... зп вышла на уровень супер жирного 08 года(причём в у.е) ... А кто ноет ... -- Может надо пробовать работать , ну или на крайняк професию поменять...


Это у вас сливки пошли по предвыборной компании, я тут недавно видел как на Новой Почте в Одессе 8 паллет в человеческий рост с газетой Гриценко к выборам разгружали, и это только в одном городе и это только один кандидат и одна газета, не вы печатали?
Гриценко , Юлька и Зеленский --- така да моя кормушка :)Скоро увидите Обложки для паспортов от БПП из кожи Во всех палатках БПП тиражом 4мил шт :)


Кожа натуральная или ЭКОкожа ?[/quote]Кож зам но качество !!!! СУПЕР !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих Это наверно такой вид зубожиння

Это еще хуже. Традиции праздничного обжорства с соответствующими очередями перед праздниками - это привычка к бедности и философия бедности. Возможность вкусно поесть не должна быть праздником. Ни по возможностям, ни по психологии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:00

Снег ...

Тута писали про чистку снега !!! ТАК вот 4-ре часа чистил преддомовую територию .... Пять потов сошло (ещё то удовольствие) а почистил где-то 3-сотки ... Сомнительное удовольствие .... Хотя все дороги в товариществе трактором почистили идеально ....
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03

Den

Загляните в личку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03

  Сибарит написав:
  Den написав:Та ладно ашан в Новусе ждал очереди 30 мин возле кассы ... При 15 работающих Это наверно такой вид зубожиння

Это еще хуже. Традиции праздничного обжорства с соответствующими очередями перед праздниками - это привычка к бедности и философия бедности. Возможность вкусно поесть не должна быть праздником. Ни по возможностям, ни по психологии.
А почему я должен себя в чем-то ограничевать ?? Это ж я просто заехал покушать купить ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03

  Den написав:Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...

И что, что 2000-4000 грн чек? Они что каждый день в Новус ездят столько тратят?

И потом не верю, что все чеки на 2000-4000 грн, кто то и на 500-1000 берет, а кто-то и вовсе на 200-400 грн.

Если по сети за день 10 млн грн (выручки, а не прибыли, подчеркну) наберется уже хорошо перед праздниками.
На моей памяти сколько в Новусе (за Лесной) в будни не заезжал когда еду на Киев, никаких очередей на кассах нет, и работает максимум 5-8 касс.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 26 гру, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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