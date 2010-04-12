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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72777278727972807281>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:04

Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:08

  zzzzzz написав:Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?

Это не сегодня, а в субботу. Не думаю, что можно где-то найти подробную роспись. Если пошло закрытие контрактов по госзаказам, их много. Если честно, я даже не пытался искать подробные отчеты о выполнении бюджета.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:11

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?

Это не сегодня, а в субботу. Не думаю, что можно где-то найти подробную роспись. Если пошло закрытие контрактов по госзаказам, их много. Если честно, я даже не пытался искать подробные отчеты о выполнении бюджета.



Спасибо. И сразу второй вопрос :D
Кабмин потребовал у Минфина увеличить плановые заимствования на 18,45 млрд, сегодня привлекли всего 750 млн , получается доходы бюджета не смогут выполнить ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:16

  freeze написав:
  komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,

А так дааа,денег нет..


Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал.
Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?


вы недавно писали про провал продаж на 30%, я вспомнил эту цифру на 30% упали продажи сахара - а раз так, то этих потребителей в стане нет... :(


  zzzzzz написав:сегодня ПДВ налили 346,8 млн грн

Осталось 2 рабочих дня в течении которых надо около 9 млрд компенсировать ПДВ....пипец

компенсировать не будут , сейчас бизнес жмут на перенести на январь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:21

  zzzzzz написав:Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Это может влиять что поставщики не регистрировали (до налития ) ндс ??
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:23

  Zebra написав:
  Den написав:Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...

И что, что 2000-4000 грн чек? Они что каждый день в Новус ездят столько тратят?

И потом не верю, что все чеки на 2000-4000 грн, кто то и на 500-1000 берет, а кто-то и вовсе на 200-400 грн.

Если по сети за день 10 млн грн (выручки, а не прибыли, подчеркну) наберется уже хорошо перед праздниками.
На моей памяти сколько в Новусе (за Лесной) в будни не заезжал когда еду на Киев, никаких очередей на кассах нет, и работает максимум 5-8 касс.
В будни приходиш и уходиш максимум 3 мин ... Этим мне новус и нравится ЧИСТО БЫСТРО И ВЫБОР БОЛЬШОЙ... Мой на окружно возле Лавины ... А СЧАС УЖАСССС...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:27

  Den написав:
  zzzzzz написав:Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Это может влиять что поставщики не регистрировали (до налития ) ндс ??

Нет. Компенсацию проводят вроде через 20 дней.Ну или что-то вроде того. Но не сразу это точно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:28

ТЕАТР АБСУРДУ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ АБО "ЖИТТЯ БАГАТОГРАННЕ"

Сходили сьогодні з Maria Repko до Національний банк України на обговорення Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу
та перевірки документів (інформації) про валютні операції. В перекладі - нового положення про валютний контроль, яке набере чинності у лютому з новим законом про валюту.

Враження:.....


https://www.facebook.com/hlib.vyshlinsk ... 08?__xts__
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:29

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(

Саме так!

Шкода Ваших потрачених років на форумі :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:получается доходы бюджета не смогут выполнить ?

Я сомневаюсь, что их кто-то надеялся выполнить. Как-то очень уж оптимистично они выглядели.
Игры с "плановыми" привлечениями мне не понятны. Тут надо знать внутреннюю кухню, а я в нее не вхож.
Сибарит
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