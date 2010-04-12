Zebra написав:

Den написав: Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ... Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...

И что, что 2000-4000 грн чек? Они что каждый день в Новус ездят столько тратят?И потом не верю, что все чеки на 2000-4000 грн, кто то и на 500-1000 берет, а кто-то и вовсе на 200-400 грн.Если по сети за день 10 млн грн (выручки, а не прибыли, подчеркну) наберется уже хорошо перед праздниками.На моей памяти сколько в Новусе (за Лесной) в будни не заезжал когда еду на Киев, никаких очередей на кассах нет, и работает максимум 5-8 касс.