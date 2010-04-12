Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Это не сегодня, а в субботу. Не думаю, что можно где-то найти подробную роспись. Если пошло закрытие контрактов по госзаказам, их много. Если честно, я даже не пытался искать подробные отчеты о выполнении бюджета.
Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Это не сегодня, а в субботу. Не думаю, что можно где-то найти подробную роспись. Если пошло закрытие контрактов по госзаказам, их много. Если честно, я даже не пытался искать подробные отчеты о выполнении бюджета.
Спасибо. И сразу второй вопрос Кабмин потребовал у Минфина увеличить плановые заимствования на 18,45 млрд, сегодня привлекли всего 750 млн , получается доходы бюджета не смогут выполнить ?
komant733 написав:Вчера, в Запорожье,на набережной Сити Мол,20 МИНУТ искал где припарковаться.....ближайшее место за метров 200...в Ашане очередь 13-15 человек на каждой кассе,в Макдональдсе к кассе не пробиться,
А так дааа,денег нет..
Тарас Черновол давно уже писал, что на Оболони купить красную икру нет никакой возможности, раскупают сразу же. А песикот пишет, что ему в черниговском селе два часа до работы добираться минимум, всё забито дорогими машинами. Либо на Подоле за 1 копейку порцию креветок дают. Сам вчера нагуделся, лососинка плохо переваривалась, всю ночь плохо спал. Как Шнур недавно спел: А куда приходит праздник, если он не уходил?
вы недавно писали про провал продаж на 30%, я вспомнил эту цифру на 30% упали продажи сахара - а раз так, то этих потребителей в стане нет...
zzzzzz написав:сегодня ПДВ налили 346,8 млн грн
Осталось 2 рабочих дня в течении которых надо около 9 млрд компенсировать ПДВ....пипец
компенсировать не будут , сейчас бизнес жмут на перенести на январь...
Den написав:Та ВЫ на чеки гляньте 2000-4000 чек !!!! А потом переведите на количество ...
И что, что 2000-4000 грн чек? Они что каждый день в Новус ездят столько тратят?
И потом не верю, что все чеки на 2000-4000 грн, кто то и на 500-1000 берет, а кто-то и вовсе на 200-400 грн.
Если по сети за день 10 млн грн (выручки, а не прибыли, подчеркну) наберется уже хорошо перед праздниками. На моей памяти сколько в Новусе (за Лесной) в будни не заезжал когда еду на Киев, никаких очередей на кассах нет, и работает максимум 5-8 касс.
В будни приходиш и уходиш максимум 3 мин ... Этим мне новус и нравится ЧИСТО БЫСТРО И ВЫБОР БОЛЬШОЙ... Мой на окружно возле Лавины ... А СЧАС УЖАСССС...
ТЕАТР АБСУРДУ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ АБО "ЖИТТЯ БАГАТОГРАННЕ"
Сходили сьогодні з Maria Repko до Національний банк України на обговорення Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції. В перекладі - нового положення про валютний контроль, яке набере чинності у лютому з новим законом про валюту.