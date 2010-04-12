RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7278727972807281>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:32

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:получается доходы бюджета не смогут выполнить ?

Я сомневаюсь, что их кто-то надеялся выполнить. Как-то очень уж оптимистично они выглядели.
Игры с "плановыми" привлечениями мне не понятны. Тут надо знать внутреннюю кухню, а я в нее не вхож.

Если говорить про объем ОВГЗ то он не изменился за год, хотя в планах был рост на 10 млрд, но по факту имеется даже некоторое снижение.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29827
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2928 раз.
Подякували: 4887 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:34

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні.


слід писати "я нічого не розумію", підкажіть двієшнику
:)

А підказувати хто ж буде?
Трієшники? :D
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 26.01.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:37

ФАСАД ЖИЛОГО ДОМА

Кто-то предлагал .... ответте в лички пристрою ...
Den
 
Повідомлень: 358
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:43

Что-то все молчат об окончании ВП.
"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства.

https://www.rbc.ua/rus/news/voennoe-polozhenie-ukraine-prekrashcheno-1545826363.html
Не очень понимаю "в совершенно другом измерении" - это за месяц и если да, нельзя было этого добиться раньше и без ВП? :)

Средний чек в Новусе 2000-4000? Цифра сомнительная. Во всяком случае, в Харькове в супермаркетах такого нет, возможно только под НГ. Например, по прошлому году знаю цифру по одному магазину (не супермаркет) - декабрь выручка почти вдвое выше ноября и за последние 10 дней больше половины выручки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11175
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3275 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45

...$$ у банку - кури не клюють))

.... не знаю, як в яких банках..... а в Ощаді СЬОГОДНІ було багато!
- хоч, не знаю, як там на продаж пересічним, але мені були готові дати з депо ВСІ(майже 3К$), хоч я попередньо не замовляв готівки!
..... то я взяв, лише дві сотки(касирка витягнула з грубенької пачки - навскидку там було більше 10К) на закриття боргів/хвостиків на гурнівнях, а решту відправив на депостовпець до середини січня.... - а там, побачимо....
.... якось так©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 19.10.15
Подякував: 280 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:47

  ЛАД написав:Что-то все молчат об окончании ВП.
"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства.

https://www.rbc.ua/rus/news/voennoe-polozhenie-ukraine-prekrashcheno-1545826363.html
Не очень понимаю "в совершенно другом измерении" - это за месяц и если да, нельзя было этого добиться раньше и без ВП? :)

Средний чек в Новусе 2000-4000? Цифра сомнительная. Во всяком случае, в Харькове в супермаркетах такого нет, возможно только под НГ. Например, по прошлому году знаю цифру по одному магазину (не супермаркет) - декабрь выручка почти вдвое выше ноября и за последние 10 дней больше половины выручки.
Развор шёл о этих выходных ... когда я попал в "пробку" , хотя мой чек не меняется от выходных ... обычно 2-ва раза в неделю на 3000....
Den
 
Повідомлень: 358
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:50

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(

:shock: Падымите мне веки,
посмотрю на хероя , предсказателя :?
Если оно ешо ещё и ответит :( ....
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 23.05.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:55

  zzzzzz написав:
  Den написав:
  zzzzzz написав:Сибарит

Казначейство сегодня 13 млрд налило, но это не компенсация ПДВ, там сегодня всего 350 млн было возвращено, а можно где-то посмотреть что это за платежи ?
Это может влиять что поставщики не регистрировали (до налития ) ндс ??

Нет. Компенсацию проводят вроде через 20 дней.Ну или что-то вроде того. Но не сразу это точно.

Иногда а лучше постоянно молчать..... :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 23.05.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:56

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що ніхто нічого не розуміє в курсі долара до гривні. :(


Ох , как же Вы погорячились .
Вы опрометчивы.
А "ТОЛЕВАС "!
Ведь сегодня писал , что все предсказал .
Вы, не внимательно читаете.
холява
2
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:56

  zzzzzz написав:сегодня ПДВ налили 346,8 млн грн

Осталось 2 рабочих дня в течении которых надо около 9 млрд компенсировать ПДВ....пипец


никто 9 млрд в этом году не будет компенсировать, была статья об этом (Фискалы заставляют бизнес массово отказываться от возмещения НДС, чтобы выполнить бюджет-2018: на кону до 5 млрд грн).

хорошо, если будет с января возмещать, а если нет, то бизнес можна в такой гривнедефицит загнать, что и 25 можем к концу февраля пощупать на межбанке.

только расплата после выборов будет жесткой, % 60 девальвации как пить дать. а если еще и внешний фактор наложится, то в следующем декабре будем наблюдать все 50 грн за бакс.
change_pm
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7278727972807281>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, imlex і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1406, 1407, 1408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14070 1612794
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 01:40
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1384267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.