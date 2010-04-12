Додано: Сер 26 гру, 2018 19:43

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства.

Что-то все молчат об окончании ВП.Не очень понимаю "в совершенно другом измерении" - это за месяц и если да, нельзя было этого добиться раньше и без ВП?Средний чек в Новусе 2000-4000? Цифра сомнительная. Во всяком случае, в Харькове в супермаркетах такого нет, возможно только под НГ. Например, по прошлому году знаю цифру по одному магазину (не супермаркет) - декабрь выручка почти вдвое выше ноября и за последние 10 дней больше половины выручки.