Додано: Сер 26 гру, 2018 20:27

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 14,30 коп., на торгах среды поднялся на 16,61 коп., оказавшись на уровне 27,2678 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,97 коп., составил 27,2661 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала к 27,35/27,45 UAH/USD на продажах избыточной долларовой ликвидности из-за прихода на счета экспортеров двойной порции отложенной с 21 и 24 декабря внешнеторговой выручки, 50% которое подлежало обязательной продаже.



К 10.20 «американец», сохранив нисходящий тренд, понизился к 27,34/27,39, а спустя 5 минут провалился к 27,30/27,35 UAH/USD.



Объем предложения СКВ был настолько значительным, что рынок проигнорировал очевидное расширение гривневой ликвидности, на которое указал значительный (с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн.) рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаем, это результат компенсации НДС Казначейством, которое на сей раз не поскупилось, вернул бизнесу изрядную порцию гривни.



По состоянию на 11.02 Киева пара доллар-гривня немного замедлила коррекцию, обосновавшись на отметке 27,25/27,27 UAH/USD, возобновив снижение после небольшого периода относительной стабильности. Вначале к 27,24/27,26, а спустя полчаса, на 12.11 Киева, до 27,23/27,25 UAH/USD. Появившиеся покупки СКВ на этих уровнях, «заморозили» откат «американца» до перерыва на обед, а вместе с этим выровняли рынок в равновесие спроса и предложение, которое затянулось до 13.15, когда новая волна продаж уронила цену СКВ до 27,22/27,27 UAH/USD. Расширение спреда дало понять о снижении торговой активности. Системные игроки, включая регулятор, выкупивший 26-го до $30,0 млн., покинули рынок, оставив его на «попечении» слабосильных спекулянтов. Последние своими покупками после 14.10 инициировали порционное» подорожание доллара к 27,24/27,27 на 15.06 Киева.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,24/27,27 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 26 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2678 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,85% с 28,0672 UAH/USD до 27,2678 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за длинных выходных в Украине и на счетах экспортеров скопилась отложенная с 21 и 24 декабря двойная порция внешнеторговой выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



Во-вторых, в стране был пролонгирован бюджетный период, требующий нацвалюту для фискальных платежей в Казну.



В-третьих, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности». Бизнес покидал падающий в цене доллар, опасаясь потерь на курсе.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной. Наличный доллар продавали после его временного подорожания с вечера пятницы по субботу.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 26 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, вдвое вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, по достижению безналичным долларом локальных минимумов, эти низы были выкуплены импортерами, формируя довольно продолжительную во времени сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня, в которой принял участие и НБУ, выкупавший с платформы Matching долларовые излишки по 27,25 UAH/USD.



Наличный рынок, за исключением столицы и Харькова, продемонстрировал после обеда среды незначительный отскок курса пары доллар-гривня, реагируя на ставшие более активными клиентские покупки доллара.

Есть вероятность, что клиенты наличного рынка своими покупками «ответили» на смену тренда рынка пары доллар-гривня на валютном межбанке и тамошнее незначительное подорожание безналичного «американца», вызванное, скорее всего, появлением на рынке регулятора со скупкой долларовой ликвидности по 27,25 UAH/USD.



За исключением Запорожья, где к исходу дня местный рынок не смог избавиться от «перекоса» в сторону клиентских оферов, несмотря на послеобеденный рост покупок, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса завершили среду в равновесии спроса и предложение. Последнее обеспечило прогресс на участке ликвидности рынков Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя. В то время как запорожские валютчики признались в снижении оборотов. Не исключено, из-за вышеозначенного дисбаланса.



В течение среды позиция «спрос» понизилась на 2,0-20,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера потеряли 8,0-25,0 коп.(лидировали в снижении рынки столицы и Харькова).



По сравнению с закрытием субботы биды наличного «неформального» «американца» упали на 14,0-24,0 коп., офера стали ниже на 13,0-24,0 коп.



Не исключено, что очевидное замедление коррекции наличного «неформального» доллара, отмеченное в среду, имеет шанс поделиться этим трендом и с рынком безналичного «американца». Базисом для этих ожиданий является грядущая пролонгация компенсации НДС Казначейством, которая заметно расширит гривневую ликвидность.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 декабря в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 26 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,53/27,62 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR, рубль – 0,392/0,402 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь «вялой» ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские предложения СКВ, вызванные нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня, хотя и с замедлением и даже незначительным повышением полуденных минимумов.



Коррекции цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.



Последнее удалось сберечь до самого закрытия сессии, и это обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «неформального» рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», улучшили

показатели предыдущей сессии.



В течение 26 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 14,0 коп., офера стали ниже на 13,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,53/27,62 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала нуждалось в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта дисконтировали действующие цены в дополуденную часть торгов, отвечая на активный клиентский принос.



В результате этих мероприятий дилеров опта котировки работавшихся в городе валют по состоянию на 12.20 Киева понизились к 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность немного выросла. Последнее обеспечилось сохранением баланса спроса и предложения.



После обеда снижение цен в оптовых парах доллар-гривня и евро-гривня замедлилось, а доллар даже немного отскочил от полуденных низов.



Эта эволюция цен работавшихся валют сопровождалась равновесием спроса и предложения, которое, в конечном счете, обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров «неформального» опта рынка наличных Днепра «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упала на 14,0 коп., офера потеряли 13,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 декабря уровнями 31,25/31,45 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0 коп., офера стали ниже на 25,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 26-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с переменчивым в среду настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 26-го почти не интересовал клиентов. Собственно это заметно по внутридневной курсовой динамике наличного евро, биды и офера которого 26-но обвалились на 10,0 коп, демонстрируя нежелание валютчиков Днепра набирать себе в запас этой валюты, перспективы которой на мировом форексе весьма «туманны».



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1401 к $1,1406 прибавив в течение этого промежутка времени символические 5 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив на 10,0 коп. в течение среды обе позиции наличной пары евро-гривня, учли провал пары евро-доллар на мировом рынке forex к $1,1374 около 14.15 Киева.



Правда потом пара евро-доллар «в миру» восстановилась, вернувшись выше $1,1400, но наш рынок к тому времени уже свернул торговлю. А десятикопеечные потери наличного евро по обеим позициям в течение среды, как показали события на мировом валютном рынке после 18.50 Киева, были вполне уместны.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1395, пара евро-доллар до 08.00 Киева успела несколько раз прикоснуться к отметке $1,1415, вернувшись на указанное время в район цифры $1,1400.



Стартовавшая с 08.00 коррекция пары в несколько этапов уронила ее на европейской, по сути «безлюдной» сессии рынка forex на внутридневной минимум $1,1374, выбираясь из которого евро инициировал новое ралли, стараниями которого был «вознесен» до $1,1410. На большее у адептов евро не хватило сил. Вероятно по этой причине пара евро-доллар после 18.50 Киева устремилась вниз, сумев около 19.50 оказаться на уровне $1,1364, явно не желая останавливаться на этой отметке, продолжая нисходящую тенденцию….



Последовавшая засим коррекция уронила пару для начала к $1,1420, а с 18.00 пара, ускорив снижение, пробила вниз концептуальнозначимый уровень $1,1400, оказавшись около 20.10 Киева в диапазоне 1,1365-1,1370, который не покидала до 21.00 Киева….



Впрочем, это уже другая история, подтверждающая вышеприведенные тезисы о правоте наших валютчиков, не желающих связываться с евро, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



На вторничной торговой сессии индекс Nikkei упал более чем на 5,0%. В среду же индекс несколько скорректировался.



Курс пары доллар-иена, который живо реагирует на изменения настроений на фондовых рынках, после вторничного падения до отметки ¥109,99 вырос до уровня ¥110,66.



Управляющий Банка Японии Курода заявил 26-го, что фондовый рынок продолжает оставаться в некоторой степени нестабильным, колебания на фондовых рынках частично связаны с влиянием глобальных рисков.

Курода отметил, что как японская, так и мировая экономика достаточно сильна, чтобы противостоять потрясениям. Курода заявил, что необходимо продолжать проводить текущую политику количественного смягчения.



Напомним, что индекс Nikkei закрылся 25-го на уровне, который более чем на 20% ниже рекордного максимума, который был установлен в этом году. Считается, что снижение фондового индекса более чем на 20% означает переход в «медвежий» рынок.



Рост курса пары доллар-иена оказал поддержку курсу доллара и против других валют.



Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,1418 до $1,1374 по состоянию на 14.15 Киева.



Пара фунт-доллар упала с уровня $1,2717 до $1,2672.



Активность на рынке forex в первой половине дня была крайне низка вследствие выходного дня в Великобритании и большинстве стран Европы.



Курс доллара США умеренно поднимается к евро и иене после падения в предыдущие сессии.



Отмечается, что объем торгов остается существенно ниже обычного, поскольку большинство европейских рынков, а также рынки Австралии и Гонконга закрыты в связи с празднованием Рождества.



Курс евро к доллару опустился к 15.15 Киева до $1,1387 по сравнению с $1,1403 на закрытие предыдущей сессии.



Доллар к иене подорожал до ¥110,63 против ¥110,31 накануне. Японская валюта укреплялась в паре с долларом по итогам предыдущих восьми сессий.



Стоимость евро увеличилась до ¥125,96 по сравнению со ¥125,67 во вторник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%.



Рынок реагирует на новые заявления президента США Дональда Трампа, который предпринял попытку успокоить финансовые рынки, взволнованные слухами о неустойчивости позиций министра финансов Стивена Мнучина.



Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Д.Трамп недоволен С.Мнучином и уже задумывался о его увольнении с поста главы Минфина.

Однако в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину.



Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: «Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек».



Д.Трамп также выразил уверенность в том, что Федрезерв «скоро поймет», что «поднимает ставку слишком быстро».



В последнее время американский президент неоднократно критиковал действия Федеральной резервной системы, а на этой неделе назвал Федрезерв «единственной проблемой экономики США».



На торгах в Европе американская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным валютам. Индекс доллара USDX около 17.00 Киева повысился на 18 пунктов, до 96,74 пункта, прибавив 0,16%.



Против американского доллара в небольшом «плюсе» торгуются новозеландский, австралийский и канадский доллары. Курс евро снизился до отметки $1,1375 (-0.15%). Больше всех к нему подешевел швейцарский франк (-0,44%).



Курс доллара растет в ожидании открытия американских рынков, которые были закрыты по случаю празднования Рождества.



Фьючерсы на американские индексы вышли в «плюс». В понедельник главным фактором давления на индекс доллара стало падение доходности 10-летних облигаций. В данный момент она держится на отметке 2,752% (+0,44%). Поскольку рост доходности неустойчивый, то на американской сессии индекс доллара может опять перейти в фазу снижения. Внимание участников рынка будет сконцентрировано именно на доходности облигаций и на общем отношении к риску.



Возвращаясь в недалекое прошлое, напомним, что пара евро-доллар смогла удержаться выше отметки $1,14 до окончания азиатской сессии вторника, перед прекращением торгов в связи с праздниками католического Рождества.



И это несмотря на то, что 24-го после открытия американской сессии падение на рынках только ускорилось.



Индекс Dow Jones закрылся на отметке 21792 пункта, снижением на 2,91%.



Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал до отметки 952 пункта против минимума года от 30 октября на 929,9 пункта.



Индекс товарных рынков от Bloomberg упал до отметки 77,21 пункта, это уровень апреля 2016 года, при том, что минимум последнего 30-летия по индексу был показан 20 января 2016 года на отметке 72,33 пункта.



При этом основной оппонент доллара – евро, закрыл торги перед праздниками выше отметки $1,14.



Как мы указывали ранее, это «алогичная» или парадоксальная ситуация. Опровергающая известную аксиому о том, что доллар в отличие от евро, является «гаванью безопасности». По хроникам второй половины понедельника доллар не имеет преимущества как валюта-убежище перед евро.



Скорее всего, дело в том, что опережающий обвал на американском рынке вызвал на моменте отток спекулятивного европейского капитала из США обратно на Континент, если предполагать, что ранее дешевые европейские деньги заходили на более привлекательный рынок США.



При этом многие профильные эксперты оптимистично настроены относительно перспектив евро на ближайшие два года.

Консенсус-прогноз Bloomberg от экономистов крупнейших банковских домов мира и других международных финансовых компаний предсказывает рост пары евро-доллар к отметке $1,20 в 2019 году и к $1,25 в 2020 году.



Мы вынуждены предупредить Читателя, что прогностическая ценность такого рода консенсус-прогнозов ничтожна. Нелишне в этом контексте напомнить, что обвал рынков во второй половине 2014 года – начале 2015 года и падение курса пары евро-доллар с $1,40 до $1,05 консенсус-прогноз Bloomberg не предсказал, дав диаметрально противоположное «предсказание».



По мере падения евро эти эксперты все время корректировали свои прогнозы вниз, оставаясь в целом в ожидании роста евро на 5 фигур от цены на соответствующий момент.



Сейчас оптимизм в отношении евро та же когорта экспертов объясняет тем, что ФРС находится уже в конце цикла ужесточения ставок, в то время как ЕЦБ – только в начале этого цикла.



Полагаем, подобная логика ущерба, совершенно упуская из виду тот момент, что если события будут продолжаться в таком же русле и дальше (падение на рынках плюс замедление экономического роста, вспомним спад ВВП в Италии и Германии в III-ем квартале), то, хотя ФРС, конечно будет вынуждена отказаться от дальнейших повышений ставки, ЕЦБ, как можно предположить, на этом фоне придется не только отказаться от повышения ставки в 2019 году, но и возвращаться к наращиванию стимулирования QE по-европейски».



В течение среды, однако, мы видим, что парадоксальная устойчивость евро дает ему шанс на рост в ближайшие недели. Причина таких упорных и непрекращающихся попыток роста пары евро-доллар может быть любой. Например, в связи с обострением внутриполитической борьбы в США (противостояние вокруг бюджета, расследование специального советника Роберта Мюллера против президента США Трампа), или в связи с ростом оптимизма вокруг возможности достижения торговой сделки между США и Китаем.



Поэтому краткосрочно есть шансы на касание парой уровня $1,1450.

Однако для этого необходимо, чтобы падение на глобальных рынках как минимум прекратилось. Какая бы у евро ни была устойчивость, вряд ли она продержится долго, если все рынки перейдут к тотальному обвалу, а инвесторы вспомнят о «старом надежном» долларе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,25/31,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение среды 30 пунктов по спросу и упав на 80 пунктов по предложению.



Торги рублем 26 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,392/0,402 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра понизились на 30 пунктов, позиция «предложение» обвалилась на 80 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия субботы на 20,0 коп. спросу и потерявшему 25,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 декабря по спросу упали на 30 пунктов, потеряв 80 пунктов по предложению.



Доминирование «зеленых медведей» на торгах валютного межбанка в эту среду обеспечила двойная порция отложенного с 21 и 24 декабря предложения валюты экспортерами.

Нелишне указать на пролонгацию сроков уплаты налогов нашим бизнесом, которое ограничивало спекуляции долларом на межбанке.

Воспользовавшись изрядным ростом поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, Казначейство увеличило порцию компенсации НДС, о чем дало понять состояние коррсчетов регулятора. Мы не исключаем, что этот рост гривневого навеса может «стрельнуть» в оставшиеся три сессии валютного межбанка, ощутимо замедлив коррекцию СКВ.



Задержка с выходом на рынок регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.



Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.



Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.

С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.



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