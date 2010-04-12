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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7280728172827283>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:45

щодо % запозичень

  Позитивчик написав:
  Автор77 написав:Ну так имеем,нетрадиционное поведение курсов,впервые за последние годы,перед НГ гривна достаточно резко укрепилась вместо привычного предновогоднего ралли доллара.

Давайте попробуем объяснить это не с точки зрения специалистов,а на "мужицкий ум", или на "хлопский розум" по украински.

1.Что в стране начали резко проводить экономические реформы ? Да ни фига,если не считать веры,мовы,освиты и показухи в стиле позднего Леонида Брежнева.
2.Что в стране начали бороться с коррупцией? Да ни фига, там в этом направлении даже конь не валялся - кланы,монополии,олигархи и политики,крышующие весь этот монопольно-кланово-олигархический беспредел развалились как кот ,раздобывший полный "глечик" сметаны и не в состоянии сдвинуться с места - так обожравшийся.
3.Что случился резкий эффект от детинизации,комиссий "по нетрудовым доходам",по зарплатам в конверте и т.п.? Да ни фига,крупные предприятия и фирмы -плевать хотели на эту показуху,а мелкие - которых реально и прессанул Гройсман ( а что это если не пресс - сталинский "закон про три колоска" )- штрафы до пол-лимона гривен на какого-нибудь простого мелкого Петрова-Иванова - это наоборот увольнение людей,закрытие бизнеса и выезд за границу на работу. Мелкие и так не тянут последние 5 лет весь этот бардак с падением покупательной способности населения - а тут еще Гройсман со своими "тремя колосками".
4.Что может ПИИ пошли в страну потоком? Да ни фига, инвестиции приходят в стабильную,мирную страну с предсказуемой экономической ситуацией,там сейчас копейки по сравнению даже не с самым лучшим 2013-м.
5.Что может включаешь ТВ - а там про экономические программы эксперты рубятся,обсуждают как сделать Украину страной - экономическим тигром,как прыгнуть так,чтобы догнать поляков не через 100 лет,а через несколько лет ? Да ни фига,включаешь любой телеканал,а там опять обсуждение церкви,мовы,освиты и ни слова ни об экономике,ни о пресечении массовых теневых схем в экономике.
6.Что может оживилась покупательская и деловая активность,уменьшился вал гастеров и страну вытянет внутренний спрос? Да ни фига - как свидетельствуют специалисты по оптовым закпука - ситуация ухудшается стабильно из года в год,пол-страны образно говоря в Польше и даже в России,те,которые остались - это жалкое подобие покупательского спроса с прежними годами.
7.Что может денег от МВФ и др. внешников получили "от пуза"? Да ни фига,общие выплаты на 2019-й - 417 млрд грн.,половина из них внешние,на этом фоне те около
2 млрд. ,что сейчас получаем - это витаминка "С" ,а не лекарство.

Так может на "хлопский розум" - просто особо не на что покупать большие партии доллара - ни простым людям,ни бизнесу ?Так по мелочи все тарятся.
Курс нац.валюты - это температура экономики,а поскольку ни фига революционного в экономике не происходит,темпы роста,учитывая прежний провал - просто издевательские, то и курс по идее должен расти. Чисто психологически - 28-50 нормальный курс на начало следующего года,а может и больше,все зависит от факторов,которые могут качнуть даже глубже 28-50. Не заслуживает наша экономика ни оценки "5" по пятибальной системе ,ни курса 27 грн. за 1 доллар.

И еще,средняя по больнице - процент кредитов,которые нам готов отвалить частный капитал - около 10%, даже в России,которая 5 лет под прессом санкций этой процент 2-3% в валюте,если ошибаюсь в цифрах - поправьте плиз,но то,что даже русским ссужают не под 10% ( как нашим "реформаторам",которые "живут по-новому"),и даже не под 5% - это точно.Ну а процентах по займу в странах Восточной Европы даже не упоминаем,ведь они непристойно низкие.

Мы все хочем знать,когда гривна станет твердой денежной единицей ,а не ситуативно укрепляться,чтобы потом сильнее упасть? Так ответ прост "как две гривны" - когда перестанут бесконечно доить население,мелкий и средний бизнес,а начнут наводить порядок со схемами,кланами и их крышами.

Просто достало это лицемерие , двуличие и банальное хвастовство несуществующими в принципе "здобутками".

+++++++++++++++++++ Жирно плюсую!!!!!!
Добре, що на цій гілці ще є адеквати без рожевих окулярів :!:

ось тут табличка можна подивитись % і порівняти
https://news.finance.ua/ru/news/-/441175/suverennyj-zaem-ukrainy-stal-odnim-iz-samyh-dorogih-v-mire-ekspert
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:49

В новий список прізвищ,який склала Росія як санкції проти України,потрапили Добкін і Мураєв.
А їх за що включили в список?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:52

  tea написав:А їх за що?

за рибу © :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 26 гру, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:53

  tea написав:
  дядя Caша написав:
  Tolevas написав:Моя просьба остаётся в силе - удалить или забанить бессрочно этот ник.

На колени ставать пробовали? :roll:


Занудство лечится еще бОльшим "встречным" занудством.

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ДС - а може ввести платне блокування?
Людина просить - переводить баблоси і йдете назустріч побажанням.[/quote]

У вас тоже есть лишние гроши? Форум дело добровольное, никого здесь на цепь не сажают.

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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:54

  tea написав:В новий список прізвищ,який склала Росія як санкції проти України,потрапили Добкін і Мураєв.
А їх за що включили в список?


Отравляют колодцы в Украине без огонька. Попрошу ближе к теме.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:03

  дядя Caша написав:если события будут продолжаться в таком же русле и дальше (падение на рынках плюс замедление экономического роста, вспомним спад ВВП в Италии и Германии в III-ем квартале), то, хотя ФРС, конечно будет вынуждена отказаться от дальнейших повышений ставки, ЕЦБ, как можно предположить, на этом фоне придется не только отказаться от повышения ставки в 2019 году, но и возвращаться к наращиванию стимулирования QE по-европейски».


ДС, считаете, что вопрос дальнейшего неповышения ставки ФРС решен?

Рынки начало колбасить почти полгода назад, с того времени ФРС подняла ставку 2 раза.

Трампа начало колбасить (по поводу рынков) 3 месяца назад, с того времени ФРС подняла ставку 1 раз, причем перед крайним поднятием Трамп едва ли не угрожал.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:10

  Мизантрóп написав:
  tea написав:А їх за що?

за рибу © :wink:

А вони ж так прислужувались Кремлю,а тут така засідка. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:12

  дядя Caша написав:
Форум дело добровольное, никого здесь на цепь не сажают.

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А чому Олексія Яковлєва заблокували?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:17

tea аляк самоуничтожился когда полЫхнул.Обсуждалось же уже.Да и Дмитренко в курсе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:19

  Мизантрóп написав:tea аляк самоуничтожился когда полЫхнул.Обсуждалось же уже.Да и Дмитренко в курсе

Я думав,що він попросив модераторів заблокувати його і вони пішли назустріч.
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