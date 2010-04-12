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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7280728172827283

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:А їх за що?

за рибу © :wink:

А вони ж так прислужувались Кремлю,а тут така засідка. :mrgreen:


Там ежу понятно, один известный кандидат опасается, и достаточно справедливо, что вместо него пройдет во второй тур Бойко. Поэтому поставлена задача, отщипнуть от любителя вышек немного процентов, выдвинув через друга-татарина Вилкула, и заодно кто-то удачно подкидывает деньжат Мураеву, на которые бизнесмен средней руки Мураев покупает телеканал и обвешивает бигбордами всю страну, тем самым тоже отщипывая кусочек электората от ставленника Путина Бойко. Дальше сами догадаетесь кто на кого работает?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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