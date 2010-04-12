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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22
Там ежу понятно, один известный кандидат опасается, и достаточно справедливо, что вместо него пройдет во второй тур Бойко. Поэтому поставлена задача, отщипнуть от любителя вышек немного процентов, выдвинув через друга-татарина Вилкула, и заодно кто-то удачно подкидывает деньжат Мураеву, на которые бизнесмен средней руки Мураев покупает телеканал и обвешивает бигбордами всю страну, тем самым тоже отщипывая кусочек электората от ставленника Путина Бойко. Дальше сами догадаетесь кто на кого работает?
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freeze
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22
tea написав:
Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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