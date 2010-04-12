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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 728172827283728472857286>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:А їх за що?

за рибу © :wink:

А вони ж так прислужувались Кремлю,а тут така засідка. :mrgreen:


Там ежу понятно, один известный кандидат опасается, и достаточно справедливо, что вместо него пройдет во второй тур Бойко. Поэтому поставлена задача, отщипнуть от любителя вышек немного процентов, выдвинув через друга-татарина Вилкула, и заодно кто-то удачно подкидывает деньжат Мураеву, на которые бизнесмен средней руки Мураев покупает телеканал и обвешивает бигбордами всю страну, тем самым тоже отщипывая кусочек электората от ставленника Путина Бойко. Дальше сами догадаетесь кто на кого работает?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:22

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:39

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зрозуміло.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:41

На Росії.
Доступною мовою.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5Mjy1DQG4o

Для довідки - Наталія Зубаревич завжди каже росіянам правду,яка б вона не була.Тому їй стільки телефонних дзвінків.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:55

  freeze написав:Там ежу понятно, один известный кандидат опасается, и достаточно справедливо, что вместо него пройдет во второй тур Бойко. Поэтому поставлена задача, отщипнуть от любителя вышек немного процентов, выдвинув через друга-татарина Вилкула, и заодно кто-то удачно подкидывает деньжат Мураеву, на которые бизнесмен средней руки Мураев покупает телеканал и обвешивает бигбордами всю страну, тем самым тоже отщипывая кусочек электората от ставленника Путина Бойко. Дальше сами догадаетесь кто на кого работает?

Нереально, чтоб эта 2-процентная братия агентов кремля прошла.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:08

WTI

Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:14

  vladus17 написав:Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%

У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер.
Металлолом принимает. Вы не коллеги?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 26 гру, 2018 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:14

  Libo написав:
Сейчас всё будет иначе.
Я уже писал, что Папа и Вселенский патриарх с 60-х гг. снова называют себя братьями-христианами. И паства их тоже братья. Папа вчера признал нашу поместную церковь. Ты со вчерашнего дня тоже теперь Папин брат. Не русский сатанист, а украинский брат-христианин.
А братьев в беде не бросают.
Поддержка Ватикана не менее важна поддержки МВФ, ВБ и НАТО.
Ватикан незримо всем рулит.
Самая богатая и влиятельная на земле институция.
А ты теперь её брат!
8) 8) 8)

народу нравиться то что вы пишете из серии " дурень думкою багатіє" проще говоря вы заливаете им мед в уши . Я конечно не против , учитывая ваш рейтинг на форуме народу нравиться быть обманутым ... Либо надо просто Верить... верить в то что он говорит ... а Вера не нуждается в каких либо ( :) ) подтверждениях и обоснованиях. Вот собственно и усё. По поводу любой религии - если хотите это бизнес или как еще один "коммунист" говорил " религия - опиум для народа" и как бы я не относился к коммунистам , но с этой фразой я согласен, а себе ее присвоить не могу :) Дух времени посмотрите (он же в оригинале Zeitgeist, the Movie ). Не нужен нам глобализм не нужно нам чье либо покровительство , Европейская толерантность, общество потребления , это не наши принципы . Европейская семья это хорошо но сама Европа уже не та. Мы не должны уподобляться дикой рф с ее скрепами , но и сломя голову окунаться в Европу ...не есть хорошо к моему сожалению Украина это разменная пешка , и Украина слишком слаба что бы везти свою независимую политику ... К большому сожалению мы видели те страны которые хотели везти сам свою политику и чем они закончили и в чем они были обвинены . Я осознаю что другого выбора чем ЕС нато и Т.д. у нас нету но от этого радости у меня не добавляеться ... ЕС и НАТО и глобализм это безысходность ... Глобальные корпорации - зло. ноооооо выбора нету . Народ же рад маааленьким таламическим радостям . Те християнские ценности о которых вы говорите это прикрытие . И я не удивлюсь если мой пост потрут ..так как он не вписывается в парадигму которую всем льют в уши ...
Смотрим на подготовку у всеобщей чипизации сначала приучают ошейниками и кандалами типа фитнес браслетов , возможность оплаты этим ошейником \ смартфоном показывается как высшее балго и достижение цивилизации возможность предъявлять свои дисконтыне каты по сути рабские кандалы с помощью своего нашейника кандалов = смарфона ... почитайте ту же Библию
16И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Новый Завет
Откровение святого Иоанна Богослова
Глава 13. .. . что там дальше по тексту читайте сами в той же Библии
это то будущее которое вы нам предрекаете и о котором все мечтают ...
удачи вам в этом ...
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:31

  stryzhko написав:
freeze написав:Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится.

Або безкоштовно не залежно від оператора на Google Maps цілодобово з точністю до 5м))
точніше в приват або тут
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

... інтерв'ю нашого майбутнього президента!
https://youtu.be/P8OBR9yjgFA
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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