Додано: Сер 26 гру, 2018 22:14

Libo написав:

Сейчас всё будет иначе.

Я уже писал, что Папа и Вселенский патриарх с 60-х гг. снова называют себя братьями-христианами. И паства их тоже братья. Папа вчера признал нашу поместную церковь. Ты со вчерашнего дня тоже теперь Папин брат. Не русский сатанист, а украинский брат-христианин.

А братьев в беде не бросают.

Поддержка Ватикана не менее важна поддержки МВФ, ВБ и НАТО.

Ватикан незримо всем рулит.

Самая богатая и влиятельная на земле институция.

А ты теперь её брат!

Сейчас всё будет иначе.Я уже писал, что Папа и Вселенский патриарх с 60-х гг. снова называют себя братьями-христианами. И паства их тоже братья. Папа вчера признал нашу поместную церковь. Ты со вчерашнего дня тоже теперь Папин брат. Не русский сатанист, а украинский брат-христианин.А братьев в беде не бросают.Поддержка Ватикана не менее важна поддержки МВФ, ВБ и НАТО.Ватикан незримо всем рулит.Самая богатая и влиятельная на земле институция.А ты теперь её брат!

16И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

народу нравиться то что вы пишете из серии " дурень думкою багатіє" проще говоря вы заливаете им мед в уши . Я конечно не против , учитывая ваш рейтинг на форуме народу нравиться быть обманутым ... Либо надо просто Верить... верить в то что он говорит ... а Вера не нуждается в каких либо () подтверждениях и обоснованиях. Вот собственно и усё. По поводу любой религии - если хотите это бизнес или как еще один "коммунист" говорил " религия - опиум для народа" и как бы я не относился к коммунистам , но с этой фразой я согласен, а себе ее присвоить не могуДух времени посмотрите (он же в оригинале Zeitgeist, the Movie ). Не нужен нам глобализм не нужно нам чье либо покровительство , Европейская толерантность, общество потребления , это не наши принципы . Европейская семья это хорошо но сама Европа уже не та. Мы не должны уподобляться дикой рф с ее скрепами , но и сломя голову окунаться в Европу ...не есть хорошо к моему сожалению Украина это разменная пешка , и Украина слишком слаба что бы везти свою независимую политику ... К большому сожалению мы видели те страны которые хотели везти сам свою политику и чем они закончили и в чем они были обвинены . Я осознаю что другого выбора чем ЕС нато и Т.д. у нас нету но от этого радости у меня не добавляеться ... ЕС и НАТО и глобализм это безысходность ... Глобальные корпорации - зло. ноооооо выбора нету . Народ же рад маааленьким таламическим радостям . Те християнские ценности о которых вы говорите это прикрытие . И я не удивлюсь если мой пост потрут ..так как он не вписывается в парадигму которую всем льют в уши ...Смотрим на подготовку у всеобщей чипизации сначала приучают ошейниками и кандалами типа фитнес браслетов , возможность оплаты этим ошейником \ смартфоном показывается как высшее балго и достижение цивилизации возможность предъявлять свои дисконтыне каты по сути рабские кандалы с помощью своего нашейника кандалов = смарфона ... почитайте ту же БиблиюНовый ЗаветОткровение святого Иоанна БогословаГлава 13. .. . что там дальше по тексту читайте сами в той же Библииэто то будущее которое вы нам предрекаете и о котором все мечтают ...удачи вам в этом ...