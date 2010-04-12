Про валюту ....даже боюсь делать телодвижение по валюте. Все , что приходит и в руки и на счет остается нетронутым. Никто против государства не выстоит . Как я понял, мне (нам) предложили правила, по которым мы БУДЕМ действовать. Не знаю, хорошо это или плохо , мы в рамках происходящего. Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 и потом , к к концу февраля ,снова станет 27, 65. Почему ты так думаешь , спросите ВЫ ? Потому , что таким образом вымоется очень большая часть гривны и потом еще больше людей пойдут сдавать доллар и евро.
Самое интересное сейчас с амер. фондой. И что самое плохое, за ней следует и нефть Брент. Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
холява написав:Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 и потом , к к концу февраля ,снова станет 27, 65. Почему ты так думаешь , спросите ВЫ ?Потому , что таким образом вымоется очень большая часть гривны и потом еще больше людей пойдут сдавать доллар и евро.
Это слишком сложно. Будет плавное сползание вниз с периодическими отскоками вверх до конца февраля - начала марта. Потом возможен подьем но не думаю, что сильный. Ну а выборы - это да, труднопрогнозируемо///
Востаннє редагувалось asti в Сер 26 гру, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.