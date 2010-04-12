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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7282728372847285>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый Вечер.
Наверное надо всем успокоится .

Про валюту ....даже боюсь делать телодвижение по валюте.
Все , что приходит и в руки и на счет остается нетронутым.
Никто против государства не выстоит .
Как я понял, мне (нам) предложили правила, по которым мы БУДЕМ действовать.
Не знаю, хорошо это или плохо , мы в рамках происходящего.
Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 и потом , к к концу февраля ,снова станет 27, 65.
Почему ты так думаешь , спросите ВЫ ?
Потому , что таким образом вымоется очень большая часть гривны и потом еще больше людей пойдут сдавать доллар и евро.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:42

холява
Останусь при своих:
Покупать доллар частями, не взирая на краткосрочную динамику - нормальная тема. В таких случаях средневзвешенный радует, как правило.
Однако, решать Вам.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:42

  zzzzzz написав:Минфин сегодня смог привлечь всего 750 млн.грн.
Получается постановление Кабмина про увеличение займа на 18,45 млрд Минфин не выполнил.

А еще обратите внимание как Минфин бортанул половину заявок по 90 дневным ОВГЗ , заявители хотели 20,5% а Минфин согласился только на 20%, в итоге почти 0,9 млрд ушли ни с чем.
,


Зображення

у бортанутых завтра 2-й шанс

Міністерство фінансів України оголошує проведення розміщень державних облігацій, які відбудуться 27 грудня 2018 р.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:44

  vovan_prm написав:холява
Останусь при своих:
Покупать доллар частями, не взирая на краткосрочную динамику - нормальная тема. В таких случаях средневзвешенный радует, как правило.
Однако, решать Вам.



Так оборотные средства ВЫМЫВАЮТСЯ !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:46

Самое интересное сейчас с амер. фондой. И что самое плохое, за ней следует и нефть Брент. Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:48

  холява написав:,
Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 ,

теперь понятно зачем завтра будут продавать ОВГЗ в доларах сроком обращения 20 дней
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:48

  холява написав:Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 и потом , к к концу февраля ,снова станет 27, 65.
Почему ты так думаешь , спросите ВЫ ?Потому , что таким образом вымоется очень большая часть гривны и потом еще больше людей пойдут сдавать доллар и евро.
Это слишком сложно. Будет плавное сползание вниз с периодическими отскоками вверх до конца февраля - начала марта. Потом возможен подьем но не думаю, что сильный. Ну а выборы - это да, труднопрогнозируемо/// :|
Востаннє редагувалось asti в Сер 26 гру, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:50

  холява написав:
  vovan_prm написав:холява
Останусь при своих:
Покупать доллар частями, не взирая на краткосрочную динамику - нормальная тема. В таких случаях средневзвешенный радует, как правило.
Однако, решать Вам.



Так оборотные средства ВЫМЫВАЮТСЯ !

Пропустил написать с целью сбережения.
И ещё, хранить оборотку и личные средства - лучше в разных карманах.
Ну то есть отделять "свою личную шерсть от колхозной" (с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:55

А вообще, конечно, ахтуг! Идет недобор по налогам, бюджет дефицитный, огромное отрицательное сальдо, а они гривну укрепляют по 15 коп в день! Я в шоке))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:55

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))


Зато конченые уб-люд-ки вроде тебя с твоим клоном чувствуют себя здесь вольготно.
Видимо, модераторы недалеко ушли.
Поэтому и противно здесь что-то писать.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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