Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35

Добрый Вечер.

Наверное надо всем успокоится .



Про валюту ....даже боюсь делать телодвижение по валюте.

Все , что приходит и в руки и на счет остается нетронутым.

Никто против государства не выстоит .

Как я понял, мне (нам) предложили правила, по которым мы БУДЕМ действовать.

Не знаю, хорошо это или плохо , мы в рамках происходящего.

Я очень не удивлюсь , если в течении недели двух доллар улетит под 30-31 и потом , к к концу февраля ,снова станет 27, 65.

Почему ты так думаешь , спросите ВЫ ?

Потому , что таким образом вымоется очень большая часть гривны и потом еще больше людей пойдут сдавать доллар и евро.