Додано: Сер 26 гру, 2018 23:00

Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн .

Вернули 4.2 ярда,осталось мелочи,а куда делась "разница",компенсация обычно 12+ ярдов, 6 ярдов куры съели или ловкость рук и никакого шулерства?)))А что будет в бюджете в т.ч. с возвратом НДС в классически "хороших" месяцах январь-февраль?Я год назад говорил,что резервы для удержания курса есть,они простые-депозиты под 25% процентов(ОВГЗ уже отметку в 20 взяли),отмена возврата НДС,по сути государство подходит к выводу,что возврат НДС это для богатых государств,а у нас сейчас немножко другая ситуация,у нас надцать кварталов рост экономики и одно другому не мешает,кому я должен,пусть подождут!!!Детенизация и наступание на хвост роттердамщикам плюс,но у нас свой путь,все знают и читают на бордах по всей стране,лепили лепили и пришли к азировщине.Только не надо потом скыглыть,что на форуме не предупредили,что будет больно,другой вопрос когда это будет,когда-то потом,но точно не до 31.03.19...п.с. смотрю видео на тему растаможки авто,грят есть все доки,что авто стоит 8000 евро,а таможня оценивает его в 14 и ты хоть лопни,направляют в суды,мол сначала уплатите,а потом попробуете доказать,что вы не черепаха,вангую новую фишку,все б\у авто будут приравнены по стоимости к новым,надо увеличить поступления в бюджет,даёшь молодёжь)))Как тут уже говорили,сомневаюсь в летних низах по доллару,июль плавно съехал в март\апрель,все силы будут направлены к этой сакральной дате,а дальше будет выравнивание экономики и опять больпечаль(с)