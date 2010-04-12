Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.
Вернули 4.2 ярда,осталось мелочи,а куда делась "разница",компенсация обычно 12+ ярдов, 6 ярдов куры съели или ловкость рук и никакого шулерства?))) А что будет в бюджете в т.ч. с возвратом НДС в классически "хороших" месяцах январь-февраль? Я год назад говорил,что резервы для удержания курса есть,они простые-депозиты под 25% процентов(ОВГЗ уже отметку в 20 взяли),отмена возврата НДС,по сути государство подходит к выводу,что возврат НДС это для богатых государств,а у нас сейчас немножко другая ситуация,у нас надцать кварталов рост экономики и одно другому не мешает,кому я должен,пусть подождут!!! Детенизация и наступание на хвост роттердамщикам плюс,но у нас свой путь,все знают и читают на бордах по всей стране,лепили лепили и пришли к азировщине. Только не надо потом скыглыть,что на форуме не предупредили,что будет больно,другой вопрос когда это будет,когда-то потом,но точно не до 31.03.19... п.с. смотрю видео на тему растаможки авто,грят есть все доки,что авто стоит 8000 евро,а таможня оценивает его в 14 и ты хоть лопни,направляют в суды,мол сначала уплатите,а потом попробуете доказать,что вы не черепаха,вангую новую фишку,все б\у авто будут приравнены по стоимости к новым,надо увеличить поступления в бюджет,даёшь молодёжь))) Как тут уже говорили,сомневаюсь в летних низах по доллару,июль плавно съехал в март\апрель,все силы будут направлены к этой сакральной дате,а дальше будет выравнивание экономики и опять больпечаль(с)
vladus17 написав:Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%
У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер. Металлолом принимает. Вы не коллеги?
Ошибочка, сорян)) ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3%
Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.
Добрый вечер. Трудно понять Вашу логику. Просите , чтобы Вас удалили и тут же возвращаетесь и говорите , что писать не будете . Пишите , что Вы все предсказали , но не отстаиваете свою точку зрения ? Странно