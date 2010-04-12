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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 728372847285728672877288>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:57

  Tolevas написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))


Зато конченые уб-люд-ки вроде тебя с твоим клоном чувствуют себя здесь вольготно.
Видимо, модераторы недалеко ушли.
Поэтому и противно здесь что-то писать.


Можете ли Вы (Добрый Вечер) выступить с конструктивной критикой моего сообщения о валюте и движении денег ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:00

дядя Caша
Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.

Вернули 4.2 ярда,осталось мелочи,а куда делась "разница",компенсация обычно 12+ ярдов, 6 ярдов куры съели или ловкость рук и никакого шулерства?)))
А что будет в бюджете в т.ч. с возвратом НДС в классически "хороших" месяцах январь-февраль?
Я год назад говорил,что резервы для удержания курса есть,они простые-депозиты под 25% процентов(ОВГЗ уже отметку в 20 взяли),отмена возврата НДС,по сути государство подходит к выводу,что возврат НДС это для богатых государств,а у нас сейчас немножко другая ситуация,у нас надцать кварталов рост экономики и одно другому не мешает,кому я должен,пусть подождут!!!
Детенизация и наступание на хвост роттердамщикам плюс,но у нас свой путь,все знают и читают на бордах по всей стране,лепили лепили и пришли к азировщине.
Только не надо потом скыглыть,что на форуме не предупредили,что будет больно,другой вопрос когда это будет,когда-то потом,но точно не до 31.03.19...
п.с. смотрю видео на тему растаможки авто,грят есть все доки,что авто стоит 8000 евро,а таможня оценивает его в 14 и ты хоть лопни,направляют в суды,мол сначала уплатите,а потом попробуете доказать,что вы не черепаха,вангую новую фишку,все б\у авто будут приравнены по стоимости к новым,надо увеличить поступления в бюджет,даёшь молодёжь)))
Как тут уже говорили,сомневаюсь в летних низах по доллару,июль плавно съехал в март\апрель,все силы будут направлены к этой сакральной дате,а дальше будет выравнивание экономики и опять больпечаль(с) :?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:03

  Tolevas написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:Я думав,що він попросив модераторів
портюху надо ставить того самого года.Тетя саша вон хамила и просила с двух только акков и че? Модер рулит!Он её испытывает тапера))


Зато конченые уб-люд-ки вроде тебя с твоим клоном чувствуют себя здесь вольготно.
Видимо, модераторы недалеко ушли.
Поэтому и противно здесь что-то писать.

А зачем пишешь?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:04

  J написав:у бортанутых завтра 2-й шанс

Міністерство фінансів України оголошує проведення розміщень державних облігацій, які відбудуться 27 грудня 2018 р.


Ооооо спасибо коллега.
У Минфина сильно подгорает перед новым годом учитывая что на завтра в планах размещение 20-дневных долларовых и 62-дневных гривневых ОВГЗ :mrgreen:

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:05

  vovan_prm написав:А зачем пишешь?

ласки не хватает,хочет что бы за ним носились с похвалой и уговаривали бомбезный бред публиковать,а если что,то поменяет учётку,когда курс 30 не настанет)))
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 26 гру, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:05

  vovan_prm написав:А зачем пишешь?

Убл-юд-кам отвечаю. Тем более, что ДС не банит, значит солидарен со мной. Что-то по сути писать зарекся.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 26 гру, 2018 23:13, всього редагувалось 2 разів.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:06

  vovan_prm написав:
  vladus17 написав:Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%

У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер.
Металлолом принимает. Вы не коллеги?


Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3% :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:08

  zzzzzz написав:
  J написав:у бортанутых завтра 2-й шанс

Міністерство фінансів України оголошує проведення розміщень державних облігацій, які відбудуться 27 грудня 2018 р.


Ооооо спасибо коллега.
У Минфина сильно подгорает перед новым годом учитывая что на завтра в планах размещение 20-дневных долларовых и 62-дневных гривневых ОВГЗ :mrgreen:

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Мне трудно что то грандиозное сказать , но моя жена залезла в НЗ .
Зарплаты учителям пока не дали .
Может пытаются в этом году с бюджетниками расплатится ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:09

  vladus17 написав:
  vovan_prm написав:
  vladus17 написав:Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%

У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер.
Металлолом принимает. Вы не коллеги?


Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3% :shock:

Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:12

  Tolevas написав:
  vovan_prm написав:А зачем пишешь?

Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.


Добрый вечер.
Трудно понять Вашу логику.
Просите , чтобы Вас удалили и тут же возвращаетесь и говорите , что писать не будете .
Пишите , что Вы все предсказали , но не отстаиваете свою точку зрения ?
Странно
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