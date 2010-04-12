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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:12
vladus17 написав: vovan_prm написав: vladus17 написав:
Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%
У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер.
Металлолом принимает. Вы не коллеги?
Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3%
рынок тонкий, крупные игроки на него болт забили, вот пионэры и резвятся...
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:12
Tolevas написав: vovan_prm написав:
А зачем пишешь?
Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.
Вы уверены, что они достойны Ваших нервов и внимания?
Только не юля
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:15
холява написав: Tolevas написав: vovan_prm написав:
А зачем пишешь?
Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.
Добрый вечер.
Трудно понять Вашу логику.
Просите , чтобы Вас удалили и тут же возвращаетесь и говорите , что писать не будете .
Пишите , что Вы все предсказали , но не отстаиваете свою точку зрения ?
Странно
Психиатр, похоже, что общение с пациентами определенного контингента пагубно сказалось на твоих умственных способностях. Или ты просто дешевый тролль. Или проблемы с пониманием русского языка.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:15
vladus17 написав: vovan_prm написав: vladus17 написав:
Нефть WTI уже +9.3% только за 1 сессию сегодня. Бренд +8.4%
У меня сосед такой же грамотей. У него тоже нефть-бренд, собака-рокфелер.
Металлолом принимает. Вы не коллеги?
Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3%
1.Бывает
2. Не обращайте внимания на движения "тонкого рынка". То спекули резвятся. Ну или "дохлая кошка" скачет.
Только не юля
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:16
vovan_prm написав: Tolevas написав: vovan_prm написав:
А зачем пишешь?
Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.
Вы уверены, что они достойны Ваших нервов и внимания?
В этом вы правы.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:16
холява написав:
Мне трудно что то грандиозное сказать , но моя жена залезла в НЗ .
Зарплаты учителям пока не дали .
Может пытаются в этом году с бюджетниками расплатится ?
Скажем так график поступлений в бюджет по состоянию на 22 декабря в 2 раза отставал от плана, так что задержки могут быть у кого угодно.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:18
Grisha1 написав:
Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
"Не узнаю Вас в гриме" (с)
Но сильно напомнило одного коллегу, которому запретили здесь появляться.
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vovan_prm
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:20
zzzzzz написав: J написав:
у бортанутых завтра 2-й шанс
Міністерство фінансів України оголошує проведення розміщень державних облігацій, які відбудуться 27 грудня 2018 р.
Ооооо спасибо коллега.
У Минфина сильно подгорает перед новым годом учитывая что на завтра в планах размещение 20-дневных долларовых и 62-дневных гривневых ОВГЗ
Мабуть,якщо недоотримають і завтра,оголосять позачерговий аукціон на післязавтра.
Щось гроші ну дуже короткі - віддавати долари доведеться вже до 18 січня.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:21
холява написав:
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Зарплаты учителям пока не дали .
Может пытаются в этом году с бюджетниками расплатится ?
Азиров держал стабильный курс,под этот курс выпускались эмиссионные ОВГЗ,избыточная гривна связывалась валютными интервенциями,схема работала,перебоев с финансированием у бюджетников не было,просто в какой-то момент перестали одалживать валюту вне страны и замаячил дефолт.
Тут же НБУ типа независим,Всемирный банк налил,плюс прочие кредиторы одалживают,Минфин идёт на рынок со своей валютой и начинает всё там крушить(сегодняшние котировки на МБ тому пример),естественно переварить эту валюту рынок не может,НБУ потихоньку выкупает,курс летит вниз,НБУ же не может безгранично выпускать эмиссионную гривну ,он чтит маяки МВФ,выходит дурдом,ставку повышать некуда и пахнет всё МММом,рыночно ОВГЗ наколядовать нельзя по сути без ещё большего повышения ставок,банально у банков нет нужного для Минфина объёма,экономика реально начала падать в ноябре,недоборы по бюджету растут,круг замыкается,на носу 31.03.19,где чётко дана установка повысить ВСЕ соцвыплаты.
Это называется снежный ком,заканчивается кратностью,но пока не время,есть ещё резервы,не прошли стадию 25% по депозитам без налогов
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:22
vovan_prm написав: Grisha1 написав:
Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
"Не узнаю Вас в гриме" (с)
Но сильно напомнило одного коллегу, которому запретили здесь появляться.
Перша думка та ж - схоже на багатолітерного (російською - многобуквенного)
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