Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.
Добрый вечер. Трудно понять Вашу логику. Просите , чтобы Вас удалили и тут же возвращаетесь и говорите , что писать не будете . Пишите , что Вы все предсказали , но не отстаиваете свою точку зрения ? Странно
Психиатр, похоже, что общение с пациентами определенного контингента пагубно сказалось на твоих умственных способностях. Или ты просто дешевый тролль. Или проблемы с пониманием русского языка.[/quote]
Я Вам по дружески советую отойти от компа . Примите что то успокаивающее (кроме алкоголя) и сходите на прием к участковому врачу. Напряжение очень не кстати. Я за свою жизнь наслушался столько всего , что даже не обиделся на Вас .
vladus17 написав: Ошибочка, сорян)) ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3%
Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
Отлично, пусть оттягивают время до часу Х на сколько это возможно. Я хочу покупать дешевые активы (физ мет)!
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