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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7285728672877288>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:22

  Tolevas написав:
В этом вы правы.

Берегите здоровье.
Учетки самоликвидируются, если их не трогать.
А читать можно без регистрации.
П.С. Лучше даже не читать, если нервируют.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 26 гру, 2018 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:24

  Tolevas написав:
  холява написав:
  Tolevas написав:А зачем пишешь?

Убл-юд-кам отвечаю. Что-то по сути писать зарекся.


Добрый вечер.
Трудно понять Вашу логику.
Просите , чтобы Вас удалили и тут же возвращаетесь и говорите , что писать не будете .
Пишите , что Вы все предсказали , но не отстаиваете свою точку зрения ?
Странно


Психиатр, похоже, что общение с пациентами определенного контингента пагубно сказалось на твоих умственных способностях. Или ты просто дешевый тролль. Или проблемы с пониманием русского языка.[/quote]

Я Вам по дружески советую отойти от компа .
Примите что то успокаивающее (кроме алкоголя) и сходите на прием к участковому врачу.
Напряжение очень не кстати.
Я за свою жизнь наслушался столько всего , что даже не обиделся на Вас .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:26

  vladus17 написав:
  vladus17 написав:
Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3% :shock:

Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...


Отлично, пусть оттягивают время до часу Х на сколько это возможно. Я хочу покупать дешевые активы (физ мет)! :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:30

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше.

Виходь, інсайдер, прийшов твій час
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:35

  edvardd написав:
  vladus17 написав:
  vladus17 написав:
Ошибочка, сорян))
ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3% :shock:

рынок тонкий, крупные игроки на него болт забили, вот пионэры и резвятся...


Пионэры резвятся а у нас бензуха подорожает ((
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:39

  zzzzzz написав:
  J написав:у бортанутых завтра 2-й шанс

Міністерство фінансів України оголошує проведення розміщень державних облігацій, які відбудуться 27 грудня 2018 р.


Ооооо спасибо коллега.
У Минфина сильно подгорает перед новым годом учитывая что на завтра в планах размещение 20-дневных долларовых и 62-дневных гривневых ОВГЗ :mrgreen:

Зображення
Січень буде теж непередбачуваний. Нагадайте будь ласка, ми вели дискусію з Вами, там ще погашення по ОВДП на 22млрд.грн. припадає, по датам. Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:42

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:2. Не обращайте внимания на движения "тонкого рынка". То спекули резвятся. Ну или "дохлая кошка" скачет.


Прыжок мертвой кошки должно быть тогда и по индексам Доу, Насдак, САП500 +5% в среднем. Ацкии Амазон, Тесла +10%. ВТФ из гоинг он гайз :shock:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:45

:arrow:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 27 гру, 2018 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:46

Перес де Куэльяр
скачайте файл с Минфина и сами будете видеть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:14

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо постригли рождественских оленей) Надеюсь, банки тоже заработали хорошо.
Яша, давай завтра рост на МБ)) А послезавтра можно дальше вниз :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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