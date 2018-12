Додано: Сер 26 гру, 2018 23:26

Ошибочка, сорян))

ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3% Ошибочка, сорян))ПыСы WTI уже +10,1% БренТ 9,3%

Залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд заявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...



Отлично, пусть оттягивают время до часу Х на сколько это возможно. Я хочу покупать дешевые активы (физ мет)! Отлично, пусть оттягивают время до часу Х на сколько это возможно. Я хочу покупать дешевые активы (физ мет)!

