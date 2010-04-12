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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7285728672877288

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:36

  edvardd написав:
  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.

х****** какой-то инсайд :roll:

нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...

Инсайд просто офигенный. :mrgreen:

Я же говорил что запоребриниканец ватный.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1051
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  #<1 ... 7285728672877288
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