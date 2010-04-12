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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 00:36
edvardd написав: knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx написав:
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
х****** какой-то инсайд
нормальный инсайд, Турчинов сказал следующий проход кораблей в средине января...
Инсайд просто офигенный.
Я же говорил что запоребриниканец ватный.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:48
swan forever написав: sergey_sryvkin написав: ЛАД написав:
3. терминология "пида-рашкиных" и т.п. ("алкаши, русские свиньи", ...) недопустима. Могу понять ненависть людей к России, вызванную нынешней росс. политикой. Но приличный человек может высказывать ненависть к Путину, др. руководителям, политике, но не к народу.
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Я б не стал адресовать такой вопрос к трололо, ибо он его вывернет-передёрнет и снова выйдет "адиннарот" и "мышебратья". Аналоги приводить в пример, также, не имеет смысла - сравнения для них неочевидны. Единственное, что может стать убедительным, это отправить его жить среди самих "русских" - те ему ум живо через задние ворота вставят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:53
sergey_sryvkin написав: ЛАД написав: sergey_sryvkin написав:
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Постановка вопроса у Вас ...
Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)?
Чем негры хуже (лучше) белых?
Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.
Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4536271#p4536271
Отвечу на вашем же уровне - русские хуже немцев, а негры хуже белых именно потому, что русские (негры) - дураки, а немцы (белые) - умные. Именно как народ.
А так - негр может быть частью белой цивилизации, русский может быть частью немецкого общества. Ибо речь, как вы заметили, не о генетике...
.....
Простите, не понял глубины Вашей мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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